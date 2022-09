Vietnamees restaurant Nón Lá opent in oktober de deuren aan de Oudegracht in Utrecht

Het Vietnamese restaurant Nón Lá is een nieuwe aanwinst voor de Utrechtse binnenstad. Op 6 oktober openen de deuren van het restaurant aan de Oudegracht voor gasten.

Lan Anh Hoàng noemt zichzelf een gevestigde naam binnen de groep liefhebbers van de authentieke Vietnamese keuken. Ze organiseerde eerder al evenementen als Vietnam Little Corner (Góc Việt) waarbij mensen kennis konden maken met de Vietnamese cultuur en keuken. Ook haalde ze geld op voor onderwijs voor kinderen in Vietnam. Daarnaast heeft Lan Anh een eigen beautysalon in Utrecht.

Oudegracht

Nón Lá begon met het verzorgen van catering op onder meer verjaardagen en bruiloften. Vanwege de coronacrisis werden de feesten en partijen echter op de lange baan geschoven. Lan Anh begon online te verkopen, maar haar ambities lagen bij een eigen zaak.

In januari van dit jaar vond Lan Anh eindelijk de perfecte plek om haar eigen restaurant te openen: de Oudegracht 212. Op 6 oktober zullen de deuren volgens de planning openen, na zeven maanden verbouwen. Gasten kunnen hier dan in het restaurant eten, maar ook gerechten bestellen.

“We hebben de traditionele smaken van de Vietnamese gerechten behouden. We koesteren een diepgaande liefde voor de Vietnamese keuken. Samen met de selectie van verse ingrediënten zorgt dit voor pure en smaakvolle gerechten, die precies smaken zoals in Vietnam”, vertelt Lan Anh.

