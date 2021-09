Geen ontruiming Waku Waku nadat tientallen sympathisanten restaurant blokkeren

Het restaurant Waku Waku aan het Vredenburg in Utrecht is maandagavond niet ontruimd door de politie. De zaak moest eigenlijk dicht na een gedwongen sluiting van burgemeester Sharon Dijksma. Waku Waku weigert de coronapas te gebruiken en weigerde te sluiten. Tientallen sympathisanten hadden zich voor de deur verzameld om de politie tegen te houden. Binnen zaten mensen te dineren. De eisen van de actievoerders werden ingewilligd, de zaak mocht tot 23.00 uur open blijven en de eigenaar hoefde zijn sleutels niet in te leveren.

De situatie aan het Vredenburg leek een paar keer te escaleren. De burgemeester had aan het begin van de avond besloten dat Waku Waku dicht moest omdat het restaurant meerdere keren had geweigerd de coronapas te gebruiken. De eigenaar is mordicus tegen het gebruik van het toegangsbewijs.

Nadat de burgemeester de sluiting had geëist verzamelden tientallen sympathisanten zich voor de deur. Eigenlijk had de eigenaar aan het begin van de avond al de deuren moeten dicht doen. “Politie en handhaving hebben diverse malen aangegeven dat de opgelegde sluiting moest worden geëffectueerd”, aldus de gemeente.

De politie eiste later op de avond dat de eigenaar om 23.00 uur de sleutels van de zaak zou inleveren. De sympathisanten wilden dat Waku Waku tot 23.00 uur open mocht blijven en dat de eigenaar de sleutels van zijn zaak mocht houden. Na meerdere overleggen werd besloten dit toe te staan wat kon rekenen op luid gejuich van de actievoerders. De burgemeester besloot om het incident niet te laten escaleren.

De tientallen aanwezigen hadden gereageerd op oproepen via sociale media. Veel kwamen uit Utrecht en zeggen allemaal tegen het gebruik van de coronapas te zijn. Daarbij is ook veel kritiek op alle andere coronamaatregelen. De eigenaar van Waku Waku riep iedereen op om vredelievend actie te voeren. Zover bekend is er ook niemand gearresteerd. De sympathisanten hebben laten weten komende dagen weer naar het restaurant te komen als sluiting of ontruiming wederom dreigt. De gemeente benadrukt juist dat de sluiting van Waku Waku een feit is.