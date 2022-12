Achter de schermen bij hoofdkantoor Amac in Utrecht; hier komen duizenden iPhones vandaan

Achter in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn ligt het rode gebouw The Wall over het landschap uitgesmeerd. In de kroon van dit langgerekte pand is Amac te vinden, niet alleen met een winkel maar ook met het kantoor. Dieper verstopt in het pand worden ook de reparaties en de distributie geregeld. Eigenaar Ed Bindels neemt ons mee achter de schermen van Amac.

Dit is de Amac-locatie ‘The Wall’. Hoofdkantoor wordt het niet genoemd, want deze winkel is niet beter dan een van de andere winkels in Nederland, zegt Bindels. Daarvan zijn er nu vijftig, verspreid door het hele land. Hier in The Wall is ook het kantoor en worden apparaten gerepareerd. “In 2005 begonnen we met Apple Centre, dat was gebaseerd op een oude franchise van Apple. Eerder was er behalve de Apple Store geen ander verkoopkanaal”, vertelt Bindels.

Amac is nu de enige Apple Premium Reseller van Nederland. Dat betekent dat Amac alleen producten verkoopt van Apple. Naast Apple-producten horen daar bijvoorbeeld ook verschillende accessoires bij. Deze producten hebben vaak ook net iets betere prijzen dan in een Apple Store. Toch is er een verschil: een Apple Store is een winkel die door Apple zelf wordt beheerd, het is dus geen zelfstandige winkelier.

Een Apple Premium Reseller zoals Amac wordt niet door Apple beheerd. Al gelden er wel strenge eisen voor deze winkels. Zo krijgen de medewerkers trainingen van Apple, waardoor ze meer weten van Apple-producten dan mensen die bij andere elektronicawinkels werken. In tegenstelling tot de Apple Store, zit Amac door heel het land. De vijftig locaties van Amac vind je van Groningen tot Maastricht, waar de Apple Store slechts in Amsterdam, Den Haag en Haarlem te vinden is. Hier in Utrecht zijn dus geen Apple Stores te vinden, maar wel drie Amac-winkels.

En met die vijftig winkels is Amac voor de meeste mensen in Nederland een bekend gezicht in het lokale straatbeeld. Al die winkels worden volgens hetzelfde regime gerund. “De winkelinrichting wordt door Apple bepaald”, legt Ed Bindels uit. “Van de meubels tot de plek van de verschillende Apple-producten, alles wordt tot op de centimeter uitgetekend. Ook is het de bedoeling dat alle apparaten de laatste updates hebben geïnstalleerd.” Als er een inspecteur komt en je blijkt als winkelmanager de zaak niet op orde te hebben, dan komt er een kruisje achter je naam. Er volgt dan een waarschuwing voor de winkelmanager. Gaat een Amac-winkel steevast de fout in, dan bestaat er een kans dat die de deuren moet sluiten. “Dat is een enkele keer voorgekomen, maar niet in Nederland.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

We stappen in de lift naar de afdeling reparaties. Op de vloer waar de reparateurs aan het werk zijn, klinkt muziek. De sfeer is ontspannen, maar er wordt ondertussen wel geconcentreerd gewerkt. Een van de reparateurs zit met een koptelefoon op over een mobiel gebogen. Hij kijkt op, lacht en gaat daarna terug in zijn concentratiebubbel. Zijn collega heeft wat tijd om het een en ander uit te leggen. Op enkele tafels staan allerlei aparte apparaten. Aan de uitsparingen is te zien dat ze voor iPhones bedoeld zijn, maar verder laten ze niet veel los over hun functie. “Deze gebruiken we om het scherm van de iPhones los te maken van het apparaat”, legt de reparateur uit.

“De schermen zijn zo met de mobiel verlijmd, dat je dat niet zomaar loskrijgt. Deze klem verwarmt de rand van de telefoon, zodat de lijm vanzelf loslaat.” Met een zuignapje wordt het er vervolgens zo afgetild. Ook zijn op de tafels tupperwarebakjes met zand te vinden. Waar is dat goed voor? Bindels: “Dat heb je nodig om batterijen te ‘blussen’. Mochten ze onverhoopt ontbranden, dan stort je de bak zand erover.” Begrijpelijk, met een paar honderd te repareren laptops, computers en telefoons op de werkvloer wil je natuurlijk voorkomen dat de sprinklers aangaan.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Sommige Amac-winkels hebben ook telefoonreparateurs op locatie. Het te repareren apparaat hoeft dan dus niet op en neer naar Utrecht. Even verderop worden de computers gerepareerd. “Dat gebeurt wel alleen hier”, legt Bindels uit, “want daarvoor heb je wel echt een ander soort specialisten nodig. Met name voor het stellen van de diagnose. Wat er dan ook vaak gebeurt is dat de specialisten de diagnose stellen en iemand anders vervolgens de reparatie uitvoert.”

Een paar trappen omlaag en we komen in het distributiecentrum van Amac. Vanuit hier worden alle bestellingen voor de winkels en van de mensen thuis uitgezocht, bestickerd met het adres en vervolgens klaargelegd voor verzending. Honderden iPads, iMacs, iPhones, beeldschermen en accessoires liggen hier opgestapeld. “Deze ruimte heeft de beveiliging van een bank”, zegt Bindels. “Je komt hier niet zomaar in of uit.” Een gekkenhuis is het wel, nu net na Black Friday en met de feestdagen in aantocht. Maar met een stuk of vijftien mensen aan het werk in het distributiecentrum is het wel te doen. Vandaag helpen er bovendien twee mensen van kantoor mee. “Ik sta hier ook wel eens in te pakken”, lacht Bindels. “Iedereen van kantoor die wat tijd overheeft, helpt mee met sorteren en inpakken.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Terug op het kantoor valt het oog op twee grote lichtboxen van oude Apple-winkels. Zou het grootste Apple-museum van Europa niet naar Utrecht komen? Het zou gaan om een ruim vijftienduizend objecten tellende collectie van een nieuw museum, dat ook in The Wall moest komen. Bindels lacht. “Daar wordt aan gewerkt”, zegt hij. “Een aantal vrijwilligers en Amac-medewerkers helpt mee om de expositie voor te bereiden.” Wanneer het museum open zal gaan, durft Ed Bindels nog niet exact te zeggen. “We hopen in tweede helft van 2023, maar het is ontzettend veel werk.”