De Utrechtse kinderdekens van SiepDesign hebben eigen pop-upstore aan de Twijnstraat

De handgemaakte kinderdekens van SiepDesign zijn al sinds een paar jaar te vinden in de Utrecht City Hotels in onze stad. Simone Teekens, de eigenaar van SiepDesign, verkoopt ze nu ook in haar pop-upstore aan de Twijnstraat. Net als haar andere handgemaakte en duurzame babyspullen.

De Twijnstraat bruist in deze tijd van het jaar. De decembermaand staat in het teken van gezelligheid en cadeautjes. De gevoelstemperatuur zakt tot rond het vriespunt en de dagen zijn op hun kortst. De winkeliers van het Utrechtse winkelstraatje hebben de etalages volhangen met truien, sieraden, schoenen, maar ook chique flessen en delicatessen. De etalage van Twijnstraat 53 ziet er zacht en knuffelig uit. Dekentjes met een print van de Domtoren, rammelaars en babypakjes liggen in het venster. Dit is de pop-upstore van Simone, of Siep, van SiepDesign.

Ze is druk bezig achter de naaimachine, maar als de deur opengaat springt ze op. “Ik heb hier nu ook mijn atelier”, legt Teekens uit. “Daar begon het mee. Ik wilde wel een groter atelier, maar dat is toch een beetje ongezellig. Ik wilde dit ook wel eens proberen.” Ze kijkt de winkel in. “SiepDesign begon eigenlijk bij Utrecht City Hotels. Daar werk ik als receptionist. Een paar jaar geleden gingen die voor het Green Key-certificaat. Dat is een duurzaamheidskeurmerk voor bedrijven in de vrijetijdsbranche, zoals hotels. Toen vond ik dat daar ook duurzame kinderdekens bij hoorden.”

Het begint bij het Court Hotel aan de Korte Nieuwstraat, dat in de schaduw van de Domtoren ligt. “Op die dekentjes moest natuurlijk een print van de Domtoren komen”, lacht Simone. “Ik heb gecertificeerd katoen laten bedrukken met een Domtoren-print en daar heb ik hydrofiele dekens van gemaakt. Ze zijn op ledikantformaat, dus een slag groter dan voor de wieg. Van de stof die overbleef, heb ik rammelaars gemaakt.” Het bleek een succes. De collectie van SiepDesign groeide al snel met andere baby- en kinderaccessoires, zoals slabbetjes, rompers en t-shirts.

Dekentjes en doeken, daar kunnen (jonge) ouders er niet genoeg van hebben, vindt Teekens. “Na het wassen, voor in het kinderbed, maar ook op het strand; ze zijn altijd handig om te hebben. En ik heb gehoord dat je er ook heel lekker mee op de bank kan liggen.” De geprinte kant van de doeken voelt stevig en glad, de andere kant is eerder wollig. “Maar die kant is ook van katoen. Vaak zijn die stoffen synthetisch. Dat wil ik niet. Ik ben daar niet van.” De voorliefde voor natuurlijke materialen van Simone sijpelt door in de ontwerpen van de prints. “Ik houd niet van die drukke, cartooneske prints.” Op de stoffen van SiepDesign staan daarom bloemen, blaadjes en dieren. Dingen die je in de natuur tegenkomt.

Behalve Simone zijn er ook andere ondernemers die hun producten verkopen in de pop-up store aan de Twijnstraat. Zo zijn er ook nog verschillende merken babykleding, slofjes en muurstickers te vinden. De deuren zijn geopend tot aan de jaarwisseling. “Daarna komt er weer een nieuwe huurder, helaas.” Maar de webwinkel van SiepDesign is én blijft online te bezoeken.