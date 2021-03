DUIC in Zaken #32 ging naar de kapper: ‘Ook al moesten we dicht, je moet wel blijven ondernemen’

Eindelijk mochten de kappers weer open. De afgelopen maanden waren zwaar voor de vele kappers in Utrecht. DUIC in Zaken sprak net voor de heropening met Miranda van Breukelen van kapsalon Hairstyling Blitzz

Al 29 jaar heeft Miranda van Breukelen haar kapsalon Hairstyling Blitzz aan de Adriaen van Ostadelaan, maar dit heeft ze nog nooit meegemaakt. Met zeven medewerkers die toch elke maand hun salaris moeten krijgen, zijn de ‘potjes’ voor onder meer pensioen, flink geslonken.

Wij spraken Miranda afgelopen maandag voor DUIC in Zaken, toen gaf ze al aan hoe druk het ging worden vanaf woensdag. Eindelijk mag de kapsalon weer open. Alles is voorbereid om volgens de RIVM-richtlijnen klanten weer te ontvangen voor knippen, stylen en kleuren.

Miranda is ondernemer in hart en nieren en dat merk je. De afgelopen tweeënhalve maand dat ze dicht was, heeft ze niet stil gezeten. De hele salon is geschilderd en de opslagruimte en keuken zijn flink aangepakt.

Wat haar enorm heeft geholpen in de periode dat de kapsalon gesloten was, zijn alle lieve berichten, bloemetjes, kaartjes en andere ‘hart-onder-de-riem’ acties van klanten.

