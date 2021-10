DUIC in Zaken #53 special: Nieuwegein bestaat 50 jaar

Ondernemers in Nieuwegein hebben niets te klagen en zitten helemaal goed in de stad Nieuwegein. Dat zeggen de ondernemers Henk Ariese en Erik Visser. Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Nieuwegein maakten we bij DUIC in Zaken een special over de buurstad van Utrecht. Wethouder Economie en Werk, Ellie Eggengoor zat ook aan tafel. Ze vertelt over de geschiedenis van Nieuwegein en wat de stad zo mooi maakt.

Er gebeurt veel in Nieuwegein, volgens de wethouder. “We zijn de derde gemeente qua werkgelegenheid in de provincie. Daarnaast zijn de ondernemers zo innovatief, ook als je terugkijkt naar de coronacrisis. Onwijs goed om te zien.” Eggengoor hoopt dat in 2071 Nieuwegein nog steeds de ondernemende, duurzame en groene stad is. “Hopelijk een stad waar mensen het echt naar hun zin hebben.”

De twee ondernemers Ariese en Visser kennen elkaar al lang. Als bijna-buurjongens speelden ze vroeger samen aan de Oude Sluis. Nu hebben ze allebei hun eigen onderneming. Henk Ariese heeft een kledingzaak, genaamd ‘De Oude Sluis’. Honderd jaar geleden startten zijn opa en oma daarmee. Nu runt hij samen met zijn vrouw de winkel. Er komen veel Nieuwegeiners in de winkel, maar ook veel mensen van buiten de gemeente komen naar De Oude Sluis. “De gemiddelde Nieuwegeiner is iemand met een gemiddelde smaak, niet lullen maar poetsen. Voor onze winkel is dat niet altijd even prettig.” Waarom dit niet prettig is, kan je zien in de video.

Grijpers

Visser heeft een onderneming in grijpers, Verstegen Grijpers. Het bedrijf bestaat al zeventig jaar en levert aan internationale klanten. Maar voor Erik Visser is Nieuwegein een mooie stad om te ondernemen. “Ik vind dat het in Nieuwegein allemaal goed geregeld is, vooral als je kijkt naar de ontwikkelingsgeschiedenis. We zijn van twee kleine dorpjes naar een stad gegaan. Ik vind het een prima plek om hier te zitten.”

Om meer te weten te komen over de ondernemers, de wethouder en Nieuwegein, kan je de nieuwste aflevering van DUIC in Zaken bekijken.

