DUIC in Zaken – ‘Een nieuwe huurder moet wel passen in de groep ondernemers in VechtclubXL’

“Voor bedrijfsverzamelgebouw voor creatieve ondernemers, VechtclubXL, is een wachtlijst”, zegt waarnemend directeur Marjolein van Alfen, “dat komt enerzijds omdat we vol zitten en anderzijds omdat we niet zomaar iedereen een ruimte verhuren. Een nieuwe huurder moet wel passen in de groep ondernemers die al een ruimte hebben.” Marjolein vertelt in DUIC in Zaken wat het geheim is van VechtclubXL.

Ruim 100 creatieve ondernemers zitten in VechtclubXL, die elkaar vaak helpen bij opdrachten. Samenwerken is het sleutelwoord van VechtclubXL. Dus niet zomaar klakkeloos ruimtes verhuren aan Jan en alleman, maar goed afwegen of een potentiële huurder past binnen het ondernemerspalet wat ze in huis hebben.

VechtclubXL wil ook echt bijdragen aan de groei en continuïteit van hun huurders. Omdat de VechtclubXL zo succesvol is, draait het volledig op eigen kracht zonder subsidies van bijvoorbeeld de gemeente.

