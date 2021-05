DUIC in Zaken met DITT Bags: Concertposters van TivoliVredenburg worden tassen en lampen

De oude concertposters van TivoliVredenburg krijgen bij DITT Bags een tweede leven. Eigenaar Ditte Tanja maakt van de gedateerde posters tassen en lampen. Ze is te gast in de nieuwste aflevering DUIC in Zaken.

Ditte is ambachtelijk tassenmaker met een voorliefde voor leer. Maar als ze een ander materiaal te pakken krijgt wat enigszins duurzaam in gebruik is, draait ze haar hand er niet voor om daar iets functioneels van te maken.

In 2018 is begon ze met haar bedrijf en inmiddels heeft Ditte een mooi assortiment leren tassen, camerariemen en sleutelhangers. De canvas posters die TivoliVredenburg laat maken voor concerten, gebruikt ze om unieke tassen maar ook lampen van te maken.