Kantoorgebouw Drommedaris in Utrecht krijgt na tien jaar leegstand nieuwe bestemming

Kantoorgebouw Drommedaris aan de Europalaan in Utrecht krijgt na tien jaar leegstand een nieuwe bestemming. Dotslash Utrecht – een hub voor start-ups – breidt haar werkzaamheden uit naar het gebouw.

Kantoorgebouw Drommedaris is sinds 2010 in handen van Green Real Estate, dat in 2018 een plan presenteerde voor de sloop van het gebouw en nieuwbouw met ruimte voor een budgethotel, andere horeca, woondetailhandel, kantoren en zalen.

Eind vorig jaar bleek dat het idee moeilijk te realiseren was. Volgens de eigenaar moest ook de omgeving van het pand worden aangepakt; de infrastructuur en bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer zouden moeten verbeteren en de ontwikkelaar is daarvoor afhankelijk van de gemeente Utrecht die niet op korte termijn de openbare ruimte wilde herontwikkelen.

Dotslash Utrecht

De eigenaar van Drommedaris is op zoek gegaan naar alternatieve mogelijkheden voor het gebouw en die zijn nu dus gevonden. “We zijn heel blij met de komst van Dotslash Utrecht in dit gebouw”, zegt Michiel Smits, Asset Manager bij Green Real Estate. “Deze community brengt precies de reuring en dynamiek die het gebouw nodig heeft om een aantrekkelijke werkomgeving te zijn. Dotslash is een ecosysteem waar de beste ideeën tot leven komen. De dynamiek die dat brengt zorgt ervoor dat het icoon ‘Drommedaris’ weer tot leven komt.”

Dotslash Utrecht is sinds 2018 gevestigd aan de Europalaan 100-500 en groeide in drie jaar tijd van 5000 naar 20.000 vierkante meter. Dotslash huisvest inmiddels 220 start-ups en scale-ups. Met de uitbreiding naar het naastgelegen kantoorgebouw Drommedaris krijgt het bedrijf er nog eens 4.000 vierkante meter bij.