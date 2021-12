Sloopplan Drommedaris in Utrecht en nieuwbouw hotel, winkels en kantoren liggen stil

Eigenlijk had dit jaar het gebouw De Drommedaris in Utrecht gesloopt moeten worden en de nieuwbouw gestart moeten zijn. Het plan om er een hotel, andere horeca, kantoren en winkels te bouwen ligt echter stil. Dat laat de ontwikkelaar desgevraagd weten.

De Drommedaris ligt aan de Europalaan 101 bij de woonboulevard in Kanaleneiland. Het gebouw voldoet al enkele jaren niet meer ‘aan de huidige wensen’ en daarom werd er in 2018 een plan gepresenteerd. In dat jaar werd het ‘startdocument’ door de gemeente vastgesteld en de plannen uitgelicht.

De eigenaar van het gebouw wilde het pand slopen en nieuwbouw maken met ruimte voor een budgethotel, andere horeca, woondetailhandel, kantoren en zalen. De gemeente schreef: “De nieuwbouw zorgt voor een betere kwaliteit van de entree van de stad en een duidelijker entree van de woonboulevard.” Dit jaar zou er gebouwd gaan worden. Er gebeurt echter weinig. Navraag bij de eigenaar leert dat het plan dan ook stilligt.

Het idee uit 2018 zou moeilijk te realiseren zijn. Volgens de eigenaar moet ook de omgeving van het pand aangepakt worden; de infrastructuur en bereikbaarheid met auto en openbaar vervoer zouden moeten verbeteren. Daarbij is de ontwikkelaar afhankelijk van de gemeente Utrecht, en die gaat niet op korte termijn de openbare ruimte daar herontwikkelen.

Op dit moment zoekt de eigenaar daarom naar alternatieve mogelijkheden voor het gebouw en de locatie.