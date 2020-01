Kunsthandel Vinkenburgstraat na ruim 140 jaar gesloten

Kunsthandel Schoonheim en De Vink in de Vinkenburgstraat sluit na zaterdag definitief de deuren. Eigenaar Erik Geytenbeek gaat online verder als kunsthandelaar.

De winkel aan de Vinkenburgstraat heeft ruim 140 jaar bestaan. Erik is de derde generatie van de familie Geytenbeek die werkzaam is in de winkel. “Mijn opa Willem nam de zaak in 1957 over van de familie Schoonheim, die de winkel ook al drie generaties in bezit had”, zei Geytenbeek eerder tegen DUIC.

De kunsthandelaar zegt dat het tijd is voor iets nieuws. Hij is daarom een andere weg ingeslagen. De verkoop wordt online doorgezet en daarnaast gaat Geytenbeek zijn klanten bezoeken. Hij wil de mensen begeleiden bij hun aankoop, maar ook helpen met bijvoorbeeld het inlijsten en restaureren van kunstwerken.

Bij de beslissing om de winkel te sluiten heeft Geytenbeek rekening gehouden met het veranderende winkelbeeld. “Ik ben ervan overtuigd dat webshops de meeste fysieke winkels binnen tien jaar gaan vervangen. Voordat je onder water komt te staan, moet je je conclusies trekken.”

Wat er in het pand aan de Vinkenburgstraat komt is nog niet bekend.