Ondernemer uitgelicht: ‘Toegankelijkheid van internet moet meer prioriteit krijgen’

De Utrechtse ondernemers Sebastiaan Kooijman en Robert Keus hebben een organisatie opgezet die helpt bij het vergroten van het bewustzijn rondom het thema digitale toegankelijkheid. Het initiatief Digitaal Toegankelijk moet zorgen voor meer bewustwording op het gebied van mensen met een functiebeperking op het internet. Digitaal Toegankelijk is onderdeel van internetbureau Brthrs Agency.

Digitale toegankelijkheid gaat over de hobbels die 4 miljoen Nederlanders met een functiebeperking ervaren wanneer ze navigeren op het internet. Misschien is je zicht of gehoor verslechterd, heb je een taal- of spraakbeperking, of heb je moeite met het vasthouden van een muis door een fysieke beperking – of door RSI. Dit zijn dingen die het voor internetgebruikers lastiger kunnen maken om zelfstandig te surfen.

Hoe ga je dan opzoeken wanneer het vuilnis wordt opgehaald of waarom je bestelling nog niet is bezorgd? “Digitale toegankelijkheid is een heel relevant onderwerp”, vertelt Keus. “Want hoewel er al veel aandacht aan wordt besteed, zijn veel websites nog steeds moeilijk toegankelijk. De toegankelijkheid van het internet moet meer prioriteit krijgen.”

Computermuis

Maar hoe is het dan om met een functiebeperking je weg te vinden op het wereldwijde web? Als persoon zonder beperkingen is het lastig om je dat voor te stellen. “Bij het maken van digitale producten worden mensen met een beperking meestal niet betrokken”, zegt Robert Keus. “Bij een testsessie met gebruikers met een beperking ontdek je ineens snel: hier houden we niet genoeg rekening mee.”

Probeer maar eens te surfen zonder je muis te gebruiken. “Als mensen die opdracht krijgen, vragen ze meestal meteen: ‘Wat moet ik nu doen?’” Ook burgemeester Sharon Dijksma moest afgelopen week even denken toen ze door de website van de gemeente probeerde te navigeren zonder muis. Zij was op bezoek bij Digitaal Toegankelijk. “Toen kwam ze erachter hoe relevant dit onderwerp is. Want hoe irritant is het als iets niet toegankelijk is?”

Wetgeving

Volgens Keus wordt de digitale toegankelijkheid nu grotendeels gestuurd vanuit de wetgeving. Maar de wirwar van richtlijnen heeft niet altijd het gewenste effect voor de gebruiker. Er kunnen zich zomaar problemen voordoen, waar je als persoon zonder beperkingen niet op rekent. Robert Keus vertelt over een app die door een panel van laaggeletterde mensen werd getest. “In het panel zat een vrouw die eerder nooit onderwijs had gevolgd. Ze had een groep 3-niveau van lezen en schrijven. Woorden als ‘dashboard’ en ‘prestatie’ begreep ze niet, of ze las ze verkeerd.”

Ook illustraties bieden dan niet altijd de oplossing. “We gebruikten een beeld van een man in pak, die voor een whiteboard stond. Wij dachten: hij ziet er vriendelijk uit, als een meester. Maar een aantal mensen zag daar heel andere dingen in. Zij zagen iemand uit de financiële wereld, die ze niet vertrouwden. Als bedrijf sta je dan al 2-0 achter.”

Bewustwording

Keus: “We kwamen erachter dat de wetgeving vanuit de overheid heel complex is. Dat moet anders, dachten we toen. We moeten starten bij de bewustwording en dus bij de doelgroep.” Digitaal Toegankelijk is daarom begonnen met het geven van trainingen en advies aan bedrijven die meer aan digitale toegankelijkheid willen doen.

“Vaak krijgen we een vraagstuk van de organisatie, met wat achtergrondinformatie. Digitale toegankelijkheid is een breed onderwerp; je kan het hebben over de toegankelijkheid van een pdf-bestand, maar je kan ook een halve dag praten over de digitale toegankelijkheid van een hele organisatie.” Digitaal Toegankelijk geeft daarom een ‘introductie digitale toegankelijkheid’ die is toegespitst op het bedrijf en hun behoefte.

De bedrijven maken daarin kennis met de richtlijnen, maar leren ook om digitale toegankelijkheid vanuit de doelgroep te benaderen. Het creëren van bewustwording en draagvlak zijn daarvoor essentieel, volgens Digitale Toegankelijkheid. “Bewustwording is de sleutel om aan de richtlijnen te voldoen en te zorgen voor een digitale wereld die voor iedereen toegankelijk is.”