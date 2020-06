Utrechts verhuurbedrijf Bakker maakt doorstart

Het bekende Utrechtse verhuurbedrijf Bakker maakt een doorstart. Het familiebedrijf bestond sinds 1953 maar ging in mei van dit jaar failliet vanwege de coronacrisis.

Het familiebedrijf dat 67 jaar bestond werd hard getroffen door de coronamaatregelen. Vanwege het coronavirus besloot de overheid dat evenementen en samenkomsten niet meer door mochten gaan. Alle opdrachten die Bakker had werden geannuleerd.

Frans Bakker liet aan DUIC weten: “We hadden op een gegeven moment helemaal niks meer te doen en hebben onze medewerkers maar naar huis gestuurd.” Het bedrijf teerde in op de reserves en ging eind mei failliet.

Doorstart

Nu laat het bedrijf weten dat er een doorstart is gemaakt. Richard Koster is sinds de doorstart bij het bedrijf betrokken: “We hebben een investeerder gevonden die ons de komende tijd wil helpen. Dat samen met de versoepeling van de coronamaatregelen maakt dat we het aandurven. Dit geeft de burger moed. We gaan vol enthousiasme verder.”

Het bedrijf heeft wel flink moeten snijden in het personeelsbestand. Er werkten voorheen 25 man bij Bakker maar nu zijn het er nog maar 4. Wel blijft met Kevin Bakker een telg van de familie bij het bedrijf betrokken. Koster vertelt verder: “Het verhuurbedrijf Bakker heeft echt de wortels in de stad en dat laat ook de kracht van een familiebedrijf zien. We krijgen dan ook een hoop positieve reacties op de doorstart.”

Ondertussen komen de eerste opdrachten weer binnen. Toch is dit nog lang niet op het oude niveau. “We hopen dat dit weer flink gaat groeien en we zodoende ook weer personeel kunnen aannemen. Zo blijft Bakker behouden voor de toekomst.”