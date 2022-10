Utrechtse start-up Ventje wint duurzaamheidsprijs ANWB voor circulair camperinterieur

Ventje, een Utrechtse start-up die duurzame en circulaire camperinterieurs ontwerpt en inbouwt, heeft de eerste ANWB Kampeer Duurzaamheidsprijs gewonnen. Dat gebeurde op de Kampeer & Caravan Jaarbeurs, die volledig in het teken staat van innovaties op kampeergebied.

De Kampeer Duurzaamheidsprijs, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, werd gewonnen door de Utrechtse camperfabrikant Ventje. Het verhaal van de start-up verscheen eerder in DUIC, toen het de prestigieuze Red Dot Design Award in de categorie productontwerp had ontvangen.

Ventje ontwerpt en maakt interieur voor Volkswagen-camperbusjes. Iemand met een geschikt bestelbusje kan zo’n interieur laten inbouwen. Ook verhuurt Ventje reeds omgebouwde Volkswagenbusjes.

Verantwoord hout

Ventje is dus de winnaar van het meest duurzame camperproduct. “Alles is gemaakt van echt hout. Naast dat dat een fijne uitstraling heeft, is het ook duurzaam. We gebruiken namelijk alleen hout uit verantwoorde bossen, waar gekapt hout wordt bijgeplant. Daar komt bovenop dat er extra bomen worden bijgeplant voor de uitstoot van het busje”, vertelt Frank Westland van Ventje.

Ook de rest van het interieur is duurzaam en circulair. Zo is het isolatiemateriaal volledig gemaakt van schapenwol. De vloer in de camper is gemaakt van linoleum, eveneens een natuurlijk materiaal. “Als Ventje de interieurs ook in elektrisch aangedreven campervans gaat bouwen, is er sprake van een volledig duurzame ontwikkeling”, staat in het juryrapport.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Extra pluim

“Het is heel tof dat we deze prijs krijgen”, vervolgt Frank. “We hebben echt drie jaar zitten tekenen. Bij elke keuze hebben we rekening gehouden met duurzaamheid. Bij de keuze voor het hout, de vloer en de isolatie is het een belangrijk aspect. Het is mooi dat dat door en vakjury wordt opgemerkt.” Een extra pluim van de jury kreeg Ventje voor het sociaal ondernemen; die is voor de samenwerking met vluchtelingen uit Oekraïne.

