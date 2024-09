Ben ten Boden: ‘FC Utrecht op 3’

We maakten ons gereed om de wedstrijd tegen FC Twente op een zo koel mogelijke manier te aanschouwen. Het was allemaal nutteloos op de City Side. We zaten zeventig minuten vol in de zon. De 20.000 toeschouwers hebben het, denk ik, nog nooit zo warm gehad in het stadion. FC Twente, toch niet de minste tegenstander. Doen al jaren mee in de top en mogen zelfs naar Manchester om het daar Erik Ten Hag moeilijk te maken. Voor FC Utrecht is het alweer even geleden dat Europa ons verwelkomde.

FC Utrecht had een prima resultaat uit drie wedstrijden. Enig fortuin en het spelbeeld was ook nog niet wat het moest zijn. Ik opperde eerder dat een plaatsje op de bank voor Iqbal en Min geen kwaad kon. Hun vervangers: Ohio en Bozdogan. Jans leest kennelijk ook mijn columns. Aan de start tegen Twente mochten beiden hun opwachting maken. Een goede zet van Jans. Het kwam het gehele team ten goede. Net als de fans op de tribune. De rood/witte muur op de Bunnik – Side ging goed tekeer. Wel was daar Sam Lammers die voor de 0 – 1 zorgde met een prima goal. Niet lang daarna Jens Toornstra met de 1 -1. Het was een uitstekende eerste helft. In de tweede helft bleef FC Utrecht met veel passie en strijd spelen, en de duels aangaan. Het resultaat was al snel daar. Bozdogan met de 2 – 1. Alhoewel snel, er waren minuten nodig om het doelpunt via de VAR geldig te verklaren. Net voor tijd was daar Fraulo met een niet te missen kans. Helaas ging dit mis. De extra tijd van elf minuten bracht geen verandering in de eindstand. Bozdogan was wel eerlijk na de wedstrijd. De bal toucheerde zijn arm. FC Utrecht 10 uit 4! Dat was vorig seizoen volstrekt anders. Het negatieve sentiment vierde hoogtij. De stress evenzeer. 0 uit 4!



Komende zondag de kraker van FC Utrecht tegen FC Utrecht. Het duel met Mark van der Maarel in de hoofdrol. Opvallend en respectvol dat ook Ten Hag aanwezig is. Het zal een leuke happening worden. De week erna, Ajax uit. Ik durf mijn geld er wel op te zetten dat FC Utrecht daar een goed resultaat zal halen. Dit op basis van het vertoonde spel en inzet tegen Twente. Natuurlijk weer met Ohio en Bozdogan. De kaartverkoop voor FC Utrecht fans is inmiddels begonnen. Voor 28 euro de busreis en toegangskaart. Zal denk ik dus wel volle bak worden. Tot slot nog een aandacht punt voor Jordy Zuidam. Na afloop waren er 2 kinderen op het veld bij de Bunnik – Side. Ik vermoed de kinderen van Barkas. Beiden wisten al op hun zeer jonge leeftijd het net te vinden. Gesteund door duizenden op de Bunnik – Side. Ik zou ze in de gaten houden de komende jaren Jordy. Een mooi einde van een zeer warme maar buitengewoon amusante wedstrijd. Het smaakt naar meer. 15 september weten we meer. FC Utrecht op plaats 2?

Ben ten Boden