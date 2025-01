Ben ten Boden over de komst van Haller: ‘FC Utrecht gaat voor goud’

‘Jordy buitenkans’ was een veel gehoorde opmerking geruime tijd. De achterliggende tijd, maakt duidelijk dat ook die tijd voorbij is, wat betreft ‘buitenkansjes’. Het was al te merken met Ron Jans als nieuwe trainer, maar ook door het aanvallende vermogen valt het op. Zeker, het mag best nog wat beter en de uitglijder tegen Fortuna mag eigenlijk niet gebeuren, maar toch, er staat een prima elftal op papier. Het gevolg is een stijf uitverkocht stadion Galgenwaard, sponsoren die in de rij staan en FC Utrecht doet serieus mee voor deelname aan de Champions League.

Garantie tot aan de hoek, maar toch, een derde plek op dit moment en dan ook nog de komst van Haller. Een zeer onverwachtse ontwikkeling maar meer dan uitstekend gedaan door Zuidam. Wie had ooit nog gedacht dat Haller weer bij FC Utrecht op het veld te bewonderen zou zijn. Ik in ieder geval niet. Het bloed gaat sneller stromen. FC Utrecht gaat voor goud. Het grote financiële component is het bewijs dat het de club menens is. Ze nemen in volle overtuiging het risico en terecht, we moeten het ijzer smeden als het heet is. De forse investering kan vele miljoenen op gaan leveren. De gelden van de Champions League zijn namelijk al gigantisch.

Maar mocht het de Europa League worden, dan is Haller snel terugverdiend. De komst van Haller maakt het onze tegenstanders nog lastiger. Daar kan Jans prima op inspelen. Zal Haller er gelijk staan? Ook hij zal even zijn draai moeten vinden. Enig geduld is dus op zijn plaats. Zondag staat een lastige wedstrijd tegen Feyenoord op de agenda. Ik zou een fitte Haller in ieder geval laten starten. Dan maar zien wat voor vlees we in de kuip hebben.

Dan op woensdag voor de beker naar Waalwijk en op zondag in de Galgenwaard de comeback van Haller tegen AZ Alkmaar. Laten wij Haller een zeer groots en warm welkom geven! Op de tribune wordt een lachende Zuidam overladen door complimenten, maar bovenal een fluitende Frans van Seumeren. Hij heeft zijn ambitie ooit uitgesproken. De top drie aanvallen. Met het aantrekken van Haller gaat FC Utrecht voor goud. De top drie staan we bij. Kleintjes worden groot met realiteit zin. Voor de rest, kan iemand regelen dat op zondag 18 januari analist Kenneth Perez langs het veld zal staan, zodat hij met eigen ogen kan bewonderen dat Haller daadwerkelijk in het FC Utrecht-shirt loopt.