Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘De VAR!’

Onze reis naar het noorden verliep uitstekend. De trein deed wat hij moest doen, op tijd rijden. En dat was maar goed ook. Toen we na een kwartiertje wandelen aankwamen bij het stadion van Heerenveen, stonden de supporters rijendik voor de ingang. Gelukkig waren er geen vervelende draaihekken of tourniquets. Er waren stewards die handmatig de kaarten scanden en het verliep allemaal soepel.

Net voor het Friese volkslied begon, zaten we op onze plaatsen. Ook het bezoekersvak was prima gevuld met ruim 650 FC Utrecht-supporters. Na drie minuten was er al de 0 – 1 voor FC Utrecht. Romeny was weer de kille afmaker. Dat beloofde nog wat. FC Utrecht kwam goed uit de startblokken. Zeven minuten later werd namelijk het tweede doelpunt gescoord. Aaronson schoot de bal prima in het net. Maar toen was daar de VAR. Toornstra bleek op miraculeuze wijze drie centimeter buitenspel te staan. Natuurlijk keek ik door mijn rood-witte bril, maar het was bij het belachelijke af om deze goal af te keuren.

FC Utrecht was van het padje en Heerenveen rook de kans, maar wij hebben Barkas. Nog immer een betrouwbare en vooral uitstekende keeper. Luuk Brouwers kon niet zijn gram halen. We gingen richting de rust. Onze vriend Iqbal had weer een mooi record in balverlies. Het kan best een uitstekende voetballer zijn, maar wij hebben er nog weinig van gezien. Dan is er ook nog David Min. Hij zwoegt en ploegt met de beste bedoelingen, maar het is hem nog niet gegund.

Tweede helft

In de tweede helft schakelde Heerenveen een tandje bij, terwijl FC Utrecht een stapje terug nam. Een schot op doel van Heerenveen spatte uit elkaar op de lat. Barkas was kansloos. David Min ging nog alleen op de keeper af, maar hij werd onreglementair gevloerd. Maar scheidsrechter Makkelie wuifde het weg. Ook de VAR bleef stil. Volgens FC Utrecht was het een vrije trap en een rode kaart voor de speler van Heerenveen. We zijn wel klaar met de VAR als het op deze manier gaat. Het is tijd voor een grondige analyse.

Het was inmiddels tijd voor gele kaarten en wissels. FC Utrecht had niets meer te vertellen. Heerenveen des te meer. Het was dan ook wachten op de gelijkmaker. Ohio kwam erin en we zagen een veel betere spits dan Min. Hopelijk was Ohio snel helemaal fit. Acht minuten voor tijd kwam de gelijkmaker. Onnodig maar wel verdiend. En daar was dan toch ook de wissel van Iqbal net voor het einde. We hielden een punt over bij het eindsignaal.

Op naar Breda aanstaande zaterdag. De kaarten voor de FC Utrecht-supporters waren weer zeer snel uitverkocht. Maar weer eens zien waar we nu weer terechtkomen in het Rat Verlegh Stadion. Het kan daar spoken. Maar ondanks dat, ga ik uit van drie punten. Les trekken uit de tweede helft tegen Heerenveen. Immers, een ezel stoot zich in het gemeen, niet twee maal aan dezelfde steen. Behalve de VAR!