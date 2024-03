Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Koester het punt’

Weer hebben we niet verloren. Op zich is dat natuurlijk prima. Almere City doet het goed onder Alex Pastoor en dat was te merken. In de derde minuut maakte de club een prachtig doelpunt. Cathline was de gevierde man. FC Utrecht moest op jacht naar de gelijkmaker.

Daarom was het mooi dat Sam Lammers in de basis bleef staan. Hij bleef fier overeind in de malaise van het duel. Het mag ook weleens gezegd worden dat Lammers een prima zet is van Zuidam. Het was dan ook geen toeval dat Lammers in de veertiende minuut de gelijkmaker erin schoot.

Zeker, er had afgefloten kunnen worden volgens de regels maar de scheidsrechter besloot anders. Wie hoopte op een vervolg waar de spetters vanaf vlogen, kwam bedrogen uit. FC Utrecht bakte er zeer weinig van. Almere City evenmin. Saaiheid troef dus. Wel pakte Ter Avest nog even een gele kaart vlak voor rust. Hoe kon Jans het in de rust omzetten? Niet dus.

De tweede helft was nog slechter dan de eerste. De wissels veranderde er niet veel aan. Vijf minuten voor tijd kwam een bal tegen de lat boven Barkas. Daar kwamen we goed weg. Ik zal er verder geen woorden aan vuil maken. Laten we positief blijven. Een draak van een duel en toch in een uitwedstrijd een punt pakken. Klasse!

Feyenoord

Aanstaande zondag een thuiswedstrijd tegen NEC. Gelukkig om 14.30 uur. FC Utrecht is gewaarschuwd; ook NEC doet het meer dan uitstekend. De club staat stevig in het linkerrijtje. Ron Jans zal deze week de boel op scherp moeten krijgen. Het moet namelijk wel anders. Even een leuke activiteit plannen? Dagje extra vrij? Of gewoon simpel de zweep erover? De fans rekenen op drie punten.

We moeten blijven aanhaken bij de play-offplekken. De uitwedstrijd tegen Feyenoord staat immers ook op de agenda eind deze maand. De fans van FC Utrecht krijgen welgeteld 400 kaarten. Ongeregeldheden bij de laatste wedstrijd tegen de Rotterdammers waren daar debet aan. Wel gaan of niet gaan. Het is een overweging waard. We gaan het allemaal weer zien en beleven. Vooralsnog is er weinig actie om aan meer kaarten te komen. Althans, niet dat ik weet.

Lente

De lente is in zicht. Laat de zon maar schijnen. Hopelijk thuis tegen NEC een bijna uitverkochte Galgenwaard. Voor de rest koeteren wij het punt tegen Almere City. Promovendus en geen degradatiekandidaat. Dit in tegenstelling tot Vitesse. Ik kan er niet om treuren. Het luchtkasteel van initiator Karel Aalbers staat op instorten. Er is heel veel mis in Arnhem. Weinig FC Utrecht-fans zullen erom treuren. Wanbeleid zal altijd leiden tot de ondergang. In Utrecht hebben wij er jaren geleden diverse malen over mee kunnen praten. Nu is er dekking van filantropen. Waarvoor dank!