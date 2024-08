Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Merci et au revoir Iqbal’

Toen we de opstelling van FC Utrecht zagen, wisten we genoeg. Jans zou zich in zijn eigen voet schieten met de wekelijks falende Iqbal. Wat moeten de vele volgers op multimedia wel niet denken van Iqbal? Wanneer gaan ook zij de ware Iqbal zien? Ik denk dat het voor hem voorlopig de bank wordt.

Tot de 1 – 0 voor NAC gebeurde er niet al te veel in het veld. Een ietwat listig balletje van Barkas op Iqbal deed het NAC-stadion ontploffen. Maar Iqbal deed wat hij al veel te vaak heeft gedaan; balverlies en direct daarna een doelpunt van de tegenstander.

FC Utrecht bakte er lang niets van. Waar we een wedstrijd voetballend niet aankunnen, kan er nog altijd veel strijd geleverd worden. Maar ook dat ontbrak. Net voor het begin van de competitie, kopte het AD de bal in. “Dit wordt ‘eindelijk’ het seizoen van FC Utrecht”, was er te lezen.

Kijkend naar de ranglijst hebben ze gelijk. Drie wedstrijden en zeven punten. Jans heeft nog een forse klus te klaren. In de rust vier wissels toepassen is niet voor niets. Met name Min zal moeten vrezen voor een volgende basisplaats. Niet zozeer omdat hij er niets van bakt, maar het ontbeert hem aan ondersteuning en scherpte. De fans van NAC vierden in de rust een feestje. Zij waren dik tevreden. Na Ajax stuurden zij ook FC Utrecht naar de slachtbank.

Tweede helft

In de tweede helft zagen we een beter FC Utrecht. Ook zagen we het verschil tussen Min en Ohio. De laatste is balvast, bewegelijker en meer doelgericht. Het resulteerde in de blessuretijd tot de gelijkmaker. Ohio met een frommel goal. Zo kregen we onverwachts toch nog een punt om mee te nemen naar Utrecht.

Niet veel later was het diezelfde Ohio die de 1 – 2 binnenschoot. Nu ontplofte het uitvak. Tientallen bekers met bier waren zijn beloning. Het kon hem niet deren. Stoïcijns bleef hij feest vieren. We gingen met de drie punten aan de haal. Ron Jans zal nu wel weten welke spelers in de basis moeten op zondag 1 september als FC Twente naar de Galgenwaard komt.

Een weerzien met Lammers en Wolfswinkel. Inmiddels is de Bunnikside alweer uitverkocht. Het kan alle kanten op. Maar toch verwacht ik in de volle Galgenwaard een tot op het bot gemotiveerd FC Utrecht. Aan Ron Jans de taak om door te pakken zoals hij dat in de rust deed tegen NAC. Ik reken dan ook op Ohio en Bozdogan in de basis. Dit ten koste van Min en Iqbal. Het zou met een positief resultaat zómaar eens de tweede plaats zekeren. Zou het AD toch gelijk kunnen krijgen?