Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Pakjesavond’

Ondanks de kou en de donkere dagen, dachten wij toch echt beland te zijn bij de wedstrijd AZ – FC Utrecht. Niets was minder waar. Het was een vervroegde pakjesavond vol met surprises. De aanwezigen genoten met volle teugen.

Ook hoofd Piet Van Der Hoorn genoot. Zeker na het vuurwerk vanaf de Ben-Side. Hij was vrijgevig. De Alkmaarse bezoekers wisten geen raad met zo veel Utrechtse cadeaus. De overige Utrechtse pieten renden en deden alsmaar gekker. Het kon niet op. Het was een lust voor het oog en men verbaasde zich over zo veel vrijgevigheid.

Na 45 minuten gaf het scorebord 2 – 0 aan. Nul surprises voor de mensen uit Utrecht. Zelfs niet 1 schot op doel. Om maar in voetbaltermen te blijven. Ontluisterend wederom. In de rust diverse wissels. AZ stond inmiddels op 3 – 0. Mede door een wel scorende spits. Daar wringt voor FC Utrecht nog steeds de schoen. AZ mistte ook nog een strafschop. Even, een minuut of 25, veerde Utrecht op. We kregen hoop. En ja, daar was de 3- 1. De hoop was van korte duur toen AZ de 4 – 1 maakte.

De tekst loopt door onder de foto

Het uitvak bleef de club fanatiek steunen. Tientallen kwamen te laat wegens een defecte bus. Ook dat nog. Catheline maakte weer minuten. Dat was prima. Maar de dip waar de club in zit, wordt al maar groter. We dalen af naar het rechterrijtje en dan komt ook de beker en Europa nog om de hoek kijken. Hoe, in hemelsnaam krijgt Jans dit weer op de rit? Europees kunnen we op papier nog behoorlijk wat punten halen. Maar dan wel alle zeilen bij zetten en je eigen de pleuris werken. Luieren doe je maar op vakantie.

FC Utrecht moet het gras op vreten. Tactisch goed staan en de beste 11 moeten spelen. Jans moet maar eens met Zuidam om de tafel voor na de winterstop. Misschien is er nog wat van te maken. Met name een scorende spits. Bij AZ zagen wij hoe het hoort. Die papegaai legde ze er simpel in. Onze spitsen doen mee, dat is het.

FC Utrecht moet het tij snel keren. Uit en thuis de baas zijn. Zondag NEC. Die zijn in vorm. De druk staat erop. Weer 23.000 toeschouwers. Die willen maar 1 ding, een strijdend en winnend FC Utrecht. Het beste medicijn om uit de dip te komen. Vertrouwen tanken en onoverwinnelijkheid uitstralen. Wees maar eens een klootzak, pak maar eens een kaart! De supporters doen de rest.

Ben ten Boden