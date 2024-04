Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Sam Lammers behouden’

Een uitverkochte Galgenwaard. Dat betekende eerder weg van huis in verband met de afsluiting van de Galecopperbrug. Het zonnetje deed zijn werk en de tientallen Legends van FC Utrecht zaten in de Galgenwaard. Het plein voor Club Dito was goed bezet.

De in mijn vorige column gedane voorspelling durfde ik wel aan. ‘Daarom, welkom bij de wedstrijd FC Utrecht – Go Ahead Michael Mols’. De berichten die ik tot mij kreeg waren dus waar. Kijkend naar de hoofdtribune, zag ik daar inderdaad Michael Mols. Samen met enkele tientallen FC Utrecht Legends. De kou is dus uit de lucht. En dat is prima.

Ook zij zagen een redelijke eerste helft met al binnen vier minuten de 1 – 0 door Sam Lammers. Weer hij. Inmiddels loopt de discussie om Lammers te behouden voor FC Utrecht. Nu is Zuidam niet altijd even gelukkig geweest met het halen van bepaalde spelers, maar ik zou toch alles uit de kast halen om Lammers een langer verblijf in de Galgenwaard te zekeren. Zeker kijkend naar het seizoen 2024 – 2025. Ron Jans zal zijn wensen hebben om door te bouwen. Frans en zijn miljardairs moeten voor de centen zorgen.

Lidberg had jammer genoeg weer een mindere wedstrijd in de eerste helft. Tegen de rust de 1 – 1. Dat was een tegenvaller. In de rust de tientallen Legends met hun ereronde. Een lachende en zwaaiende Mols. Mooi om te zien al die mannen. Allemaal hun verdienste voor de club. De Bunnikside zong met name Mols toe.

Tweede helft

In de tweede helft werd het almaar minder. En dat was jammer voor de 23.000 aanwezigen. Kansen waren er nauwelijks. In de blessuretijd dan toch de 2 – 1 door Bozdogan. De Galgenwaard ging uit zijn dak. FC Utrecht op plaats zeven. Drie punten achter plaats vijf. Dus het kan. Een Europees ticket ligt binnen bereik.

Nu twee weken rust en dan op zondag 28 april RKC uit. Een week later op 5 mei Bevrijdingsdag thuis in wederom een volle Galgenwaard: Vitesse. We kunnen ze uitzwaaien, mits ze nog bestaan. Voor Vitesse is het klaar. Zij betalen de tol voor de diverse malversaties in de afgelopen jaren. En last but not least, Ajax. Daar is de uitgebroken Vesuvius niets mee. We kunnen nog over ze heen.

Plaats vijf voor FC Utrecht. Gaan we weer genieten van een Grachtentoer? En van je Euro, Euro Utreg komt eraan? Lamers is er klaar voor. De fans en de club ook.