Ben ten Boden over FC Utrecht: Spakenburg walst over FC Utrecht heen!

Afgelopen week sprak Frans van Seumeren nog vol ambitie voor de microfoon van de NOS. De club zit in de lift. De begroting groeit, sponsoren als nooit tevoren en veel meer supporters weten de Galgenwaard te vinden. Alleen op sportief gebied schort het er nog aan. Europees voetbal is nodig, aldus Frans.

Dinsdag tegen de amateurs van Spakenburg kon FC Utrecht een forse stap zetten om de halve finale van de beker te halen. En we waren nog zo gewaarschuwd. Spakenburg uit in Groningen, weet u het nog? Een klinkende overwinning. De Galgenwaard was er klaar voor. Dit ook met vele duizenden supporters van Spakenburg door het hele stadion. Mooi. Ruim 1.400 wedstrijden van FC Utrecht heb ik lijfelijk meegemaakt. Zelden, nee, eigenlijk nog nooit heb ik zo’n wanvertoning als tegen Spakenburg meegemaakt. En dit voor het oog van net geen 20.000 toeschouwers.

De trainer van Spakenburg, Chris de Graaf, had zijn mannen goed voorbereid. Ik weet niet wat de rol van Rankovic was, maar het team op scherp zetten is niet aan hem toevertrouwd. De zieke Silberbauer moet haast wel ontploft zijn voor de televisie. Het kan in principe ook niet, maar FC Utrecht overkomt het wel. De achterhoede viel wederom gigantisch door de mand. Wat een verschrikkelijke verzakers. Maar het moet gezegd, Spakenburg speelde met hart en ziel ingegeven door een tactisch plan van De Graaf. FC Utrecht stelde er bitter weinig tegenover.

Geheel verdiend bleek er uiteindelijk een 1 – 4 score te lezen. Uitzinnige taferelen in de Galgenwaard. Maar wel door de blauw-witten. Ook de kinderen van de Spakenburgers werden erbij betrokken. De vreugde was groot. FC Utrecht verliet met een striemend fluitconcert het veld. Fans waren zwaar teleurgesteld en gefrustreerd. Weg halve finale en weg een mogelijk ticket voor Europees voetbal. En wat zal Frans wel niet gedacht hebben? Het is maar goed dat we geen gedachten kunnen lezen.

Spakenburg gaat in de koker voor de halve finale. Ik hoop zelf op Spakenburg – Ajax maar dan moet Ajax wel eerst winnen van De Graafschap. Dan de wedstrijd laten spelen in de Galgenwaard, mocht Spakenburg thuis loten. Er is voldoende sympathie voor Spakenburg om ze in de Galgenwaard te steunen voor een finaleplaats.

En FC Utrecht? Aanstaande vrijdag komt Fortuna op bezoek. De club met die komiek als trainer. Hoe zal FC Utrecht reageren na het debacle tegen Spakenburg? De spionnen van Fortuna hebben ook nu weer kunnen zien dat de laatste lijn van FC Utrecht een makkelijk te nemen vesting is. FC Utrecht moet waken niet te verzanden in de lijn van gisteren. Dan kan zelfs de play-off de prullenbak in. RKC, NEC en Heerenveen liggen immers op de loer. De vis zal dan extra duur worden betaald.