Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘We doen nog volop mee!’

In het Caribisch gebied mochten we vernemen dat FC Utrecht tegen Almere City er niks van bakte. Om een week later in Eindhoven een punt mee te nemen. Van 31 graden terug naar plus 2. Maar op tijd terug voor FC Utrecht – NAC.

Wederom een vol Galgenwaard. FC Utrecht worstelde de eerste helft vooral met zichzelf. Veel opwinding was er niet. Op papier stond er toch een zeer behoorlijk team. De tweede helft was aanzienlijk beter. FC Utrecht klapte er meer op, zette druk waar dat kon. NAC was er niet van geschrokken en pakte wat kansen mee het eerste kwartier. Haller met een antwoord, maar helaas. Niet veel later dan toch de 1 – 0. De eer aan Fraulo. Dit na een mooie actie van Haller.

Vervolgens is er veel gewisseld. We waren er niet gerust op. Maar ook de blessuretijd veranderde niets aan de uitslag. FC Utrecht won weer eens. Wat nu als Fortuna thuis en Almere City punten hadden opgeleverd? Hadden we nu zo maar op 50 punten kunnen staan.

Kijkend naar de volgende drie wedstrijden tegen Willem 2 uit en NEC en Heerenveen thuis, lonkt nog steeds plaats drie. Gezien de uitslagen tot heden dit weekend, kon FC Utrecht wel eens de grote winnaar worden. En stel je nu eens voor dat Jans het de laatste tien wedstrijden voor elkaar zou kunnen krijgen om het team op en top te laten presteren, Niet 45 minuten maar op zijn minst 80 minuten. We doen nog volop mee voor een Champions League ticket. In Breda gaan ze Carnaval vieren. De kater wegdrinken. Enkele NAC-supporters klommen zelfs in de netten van het uitvak. De biertjes vlogen hen om de oren. Maar de punten bleven in Utrecht.