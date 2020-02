Ga eens op stap met je oudere buurtgenoten

COSBO behartigt de belangen van ouderen in de stad Utrecht. Directeur Martina van den Dool zal op deze plek een keer per maand een column schrijven over wat ze meemaakt.

“Voor ons werk als belangenbehartiger proberen mijn collega’s en ik zo veel mogelijk wijken te bezoeken en mensen te spreken die weten wat er leeft onder oudere inwoners. Zo horen we hoe beleid in de praktijk uitpakt en dat nemen we weer mee in gesprekken met de gemeente of raadsleden.

Zo was ik laatst bij het Buurtteam in Hoograven, want Buurtteams helpen betrekkelijk veel 65-plussers (zeker als je weet dat Utrecht meer jongere inwoners heeft). Het gaat dan bijvoorbeeld om vragen over geld, wonen of ondersteuning. Zo’n buurtteammedewerker helpt zaken op een rij te zetten en waar mogelijk problemen op te lossen, zonodig met hulp van familie, vrijwilligersorganisaties of buurtgenoten.

Bij mijn bezoek aan Hoograven bleek dat daar nogal wat ouderen wonen die graag eens een dagje samen uit zou willen. Gewoon gezellig en betaalbaar met enkele buurtbewoners naar iets toe waar men zelf niet zo snel meer komt.

Vroeger waren er altijd wel vrijwilligers die zoiets organiseerden, maar dat blijkt tegenwoordig niet zomaar meer te lukken. Genoeg wensen en ideeën bij de bewoners, maar ook allerlei obstakels die de uitvoering hinderen (verzekeringen, administratie, tijdgebrek etc.). In Utrecht zijn er wel lokale ouderenbonden of vergelijkbare clubs die uitstapjes aanbieden, maar dan moet je meestal betalend lid zijn en de opstapplekken kunnen bereiken. Bovendien willen sommige mensen liever op pad met buurtgenoten, die ze al jaren kennen. De vraag en het aanbod lijken hier dus niet goed op elkaar aan te sluiten.

Ik ben eens gaan zoeken naar mogelijkheden om hier wat aan te doen. Enkele vrijwilligersclubs benaderd en natuurlijk Google ingezet: maar al wat ik vond komt neer op Maak-gebruik-van-ons-aanbod! en niet Wat-kunnen-wij-voor-u-doen? Hier ligt dus nog een gat in de markt voor actieve bewoners die in hun eigen wijk iets willen doen voor de oudere buurtgenoten: organiseer eens een dagje uit dat past bij hun eigen wensen, zonder al te veel poespas. Dit kan toch iedereen die wel eens een kinderfeestje heeft georganiseerd of een voetbalteam van A naar B heeft begeleid?

Begin kleinschalig met bijvoorbeeld een groepje van drie in je eigen auto en bezoek een museum of bioscoop, strand of zwembad, een voetbalwedstrijd. Wat men maar wil. Geen gedoe met verzekeringen, aansprakelijkheidsrisico’s of administratie, zie het als een leuke burendienst. En als je vier buren kunt strikken met elk drie oudere buurtgenoten, helemaal gezellig!

Afgezien van het plezier dat je er anderen mee doet, zal het je gouden herinneringen opleveren, weet ik uit ervaring.”

Martina van den Dool

Directeur COSBO Stad Utrecht (belangenbehartiging voor senioren)