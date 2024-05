Pep en Frans balen van matige Utregse middag: ‘BENR helemaal klaar mee’

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Een zonnige middag, Utrechtse artiesten op de middenstip van Stadion Galgenwaard en een matige pot voetbal. Het was volgens Pep en Frans de samenvatting van afgelopen zondag. In eigen huis wist FC Utrecht nipt met 1-0 te winnen van het al gedegradeerde Vitesse. De broers maken zich zorgen om het vertoonde voetbalspel en irriteerde zich aan enkele zangers van de Utregse middag.

“Het voetbal was weer niet van een bijster hoog niveau”, zo begint Frans. “Inmiddels is de maand mei aangebroken. Dat is de periode waarin de prijzen verdeeld gaan worden. Het is dus cruciaal om nu in bloedvorm te raken, maar de laatste tijd wordt er alleen maar minder goed gevoetbald. Een gebrek aan creativiteit breekt de ploeg op en dit team is te afhankelijk van individuele spelers. Tegen Vitesse is er amper een normale aanval gecreëerd. Zodra Sam Lammers zijn topniveau een keertje niet haalt, kan niemand anders binnen het team de kar trekken.”

Pijnlijke en zorgelijke conclusie

Ook Pep zag een matige wedstrijd. Hij irriteerde zich vooral aan het gebrek van de basistechniek en maakt zich zorgen. “FC Utrecht speelde wederom ongelofelijk slordig en gemakzuchtig. De laatste weken zijn de positieve resultaten vooral gebaseerd op goed geluk. Tegen Go Ahead Eagles werd de winnende goal pas in de allerlaatste minuut gemaakt en in Waalwijk pakten we een punt door een soloactie van Lammers. Ook tegen Vitesse zat er een engeltje op de schouder. De Arnhemmers hadden betere kansen om te scoren dan FC Utrecht. Het is een pijnlijke en zorgelijke conclusie dat er dalende lijn is te zien in het voetbal. De tijd van de onoverwinnelijke uitstraling lijkt langzaam te zijn gevlogen en die timing is uiterst ongelukkig. Met de play-offs in zicht moet er juist nu een positieve ontwikkeling in het spel te zien zijn. Op deze manier wordt het lastig om de play-offs te winnen.”

Tik richting Vitesse-aanhang

Naast de wedstrijd tegen Vitesse stond zondag ook in het teken van de Utregse middag. Het is een traditiegetrouwe middag waarbij allerlei Utrechtse artiesten rondom Stadion Galgenwaard optreden. Ondanks het mooie initiatief viel de uitvoering niet in de smaak bij Pep.

“De Utregse middag is een leuk concept. Zodra de juiste snaar wordt geraakt brengt het echt extra sfeer. Radio-dj Domien Verschuuren is daar een goed voorbeeld van. Hij draaide het nummer Time To Say Goodbye en dat was een ironische tik richting de Vitesse-aanhang. Toch viel de middag in het water toen BENR in de rust het veld betrad. Die groep bestaat uit twee jongetjes die net droog zijn achter de oren en liedjes van Nick en Simon zingen. Dit soort artiesten moeten lekker mensen op het marktplein in Volendam lastigvallen. Ik BENR er klaar mee. Echte FC Utrecht-supporters willen het repertoire van Herman Berkien horen of een ordinaire smartlap van Rick Hoogland meeblèren. Dit zijn misschien wel C, D of E artiesten, maar het is wel muziek waar Utrechtse supporters zich mee identificeren. Dat werkt pas echt sfeer verhogend.”

Het vertoonde voetbalspel en sommige genodigde artiesten zorgden dus niet voor veel blijdschap. Toch hield Frans een lach over aan afgelopen zondag. Dat kwam vooral door een klein vliegtuigje dat met een ludiek spandoek over het stadion vloog. “Vitesse succes in de KKD (eerste divisie), dat is toch een grappige tekst. Veel mensen dachten overigens dat wij het vliegtuigje bestuurden, maar met onze lichamen komt dat ding echt niet de lucht in”, zo grapt Frans.

Stabiliteit

Vervolgens pakt Pep het woord over. “De actie was leuk, maar ergens kan dit iedere subtopclub boven het hoofd hangen. Tuurlijk hebben de Arnhemmers het er zelf naar gemaakt door wanbeleid door te voeren. Desondanks is het voor iedere diehard supporter sneu als zijn club opgeheven wordt. De uitzichtloze situatie bij Vitesse benadrukt nog eens het respect voor onze jarige eigenaar Frans van Seumeren. Die man heeft ons zoveel stabiliteit gebracht. Zonder hem hadden wij jarengeleden al in Vitesse-achtige situaties verkeerd. Daar zijn we hem nu al eeuwig dankbaar voor. Hopelijk kan het team hem dat dit seizoen terugbetalen door Europees voetbal te halen. Dan zullen de supporters meneer Van Seumeren, naast zijn verjaardag van afgelopen weekend, nog honderden keren toezingen.”