Pep en Frans genieten van Utregse middag en de vieze, smerige en achterbakse overwinning

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

FC Utrecht heeft weer een overwinning bijgeschreven. FC Twente werd in de Domstad met 1-0 opzijgezet. Daarnaast stond de Galgenwaard afgelopen zondag in het teken van een ‘Utregse middag’. Pep en Frans beleefden een lekkere, maar smerige overwinning en zagen dat Sean Klaiber op deze sfeervolle dag een supporter het ziekenhuis in schoot.

“Niks is lekkerder dan deze vieze, smerige en achterbakse 1-0 overwinning”, zo begint Pep. “Het was een beetje een Duitse overwinning. Negentig minuten lang was FC Twente de betere, maar aan het einde stond FC Utrecht met drie punten in de handen. Het maakt allemaal ook niet meer uit. In deze fase van de competitie gaat het alleen maar om de overwinning.”

Tweede bal

Ook Frans zag een gestolen overwinning. Toch was hij lange tijd bang dat de wedstrijd niet uitgespeeld zou worden. “Afgelopen vrijdag werd de wedstrijd tussen NAC en Willem II gestaakt, nadat er bier op het veld werd gegooid. De regels zijn aangescherpt door de KNVB en tegenwoordig moet de wedstrijd worden gestopt als er iets op het veld wordt gegooid. In ons stadion dachten de supporters slim te zijn door af en toe een extra bal in het veld te gooien en een aanval van FC Twente te verstoren. Met een beetje pech had de scheidrechter ingegrepen en de wedstrijd gestaakt.” Pep reageert op zijn broer. “Ironisch is dan wel dat deze zogenaamd slimme actie een negatief effect op onze eigen spelers had. Kunstschaatser Mike van der Hoorn had door de tweede bal geen idee meer welke bal hij moest volgen.”

Topsportklimaat

De overwinning is voor de broers het belangrijkste. Toch genoten zij afgelopen zondag ook van de Utregse middag. Meerdere Utrechtse zangers verzorgden optredens om wat extra sfeer in het stadion te brengen. Ook Pep zag een mooie ambiance. “Het was genieten. Het publiek sloeg aan door de aanwezige artiesten en de sfeer was frivool. Toch werden de uitspraken van Bas Dost wel bevestigd. Hij vertelde onlangs dat er geen topsportklimaat heerst bij FC Utrecht. Dat was te zien aan de afgebrokkelde status van de aanwezige volkszangers.” Ondanks de grap van Pep wil Frans een serieuzere opmerking maken. “Het belangrijkste is dat de supporters hebben genoten. Het is wel jammer dat er alleen maar nummers werden gedraaid die al 52 weken per jaar in het stadion worden gezongen. Waar zijn de Utrechtse gouwe ouwe zoals: ‘Waar is toch mijn caravan?’ van Herman Berkien. Dat is pas echt muziek!”

De supporters werden door alle festiviteiten volop vermaakt, maar voor een enkeling pakte de middag minder succesvol uit. “Na iets meer dan negentig minuten werd er afgefloten”, zo vervolgt Pep. “Bij de spelers was er veel opluchting te zien. Door alle blijdschap en ontlading schoot Sean Klaiber keihard een bal weg. Hij mikte zijn schot alleen richting de tribune en een supporter werd vol in zijn gezicht geraakt. Zo’n precisietrap had niemand dit seizoen nog gezien van Klaiber. Ter verontschuldiging gaf hij overigens wel zijn wedstrijdshirt aan deze supporter. Het was letterlijk een doekje voor het bloeden.”

De bus parkeren

Ondanks de overwinning op FC Twente staat de volgende toptegenstander alweer op het programma. In Rotterdam wacht potentiële landskampioen Feyenoord en Frans gaat met trillende knietjes naar De Kuip. “Feyenoord heeft een onverstoorbaar team. Het enige voordeel is dat de Rotterdammers volgende week ook bij een overwinning nog geen kampioen kunnen worden.”

Pep vult tot slot zijn broer nog een keer aan. “Met de huidige vorm van beide ploegen zal daar voor FC Utrecht weinig eer te behalen zijn. Toch is de sfeer voor iedere supporter in De Kuip altijd prachtig om mee te maken. Daarom is het behoorlijk zuur dat busvervoerder Pouw slechts 790 supporters kan meenemen. Vanwege aanrijd- en parkeerproblemen kan het totaal van 1.200 supporters niet vervoerd worden. Er is nog een kleine kans dat het wel gaat lukken. Enkele chauffeurs zien inmiddels in dat ze hun bus ook prima in het Utrechtse strafschopgebied kunnen parkeren, dan gaan we daar wellicht toch met een mooi resultaat weg.”