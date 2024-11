Pep en Frans hekelen Utrechtse gemeente: ‘Dit was de kans om iets moois te organiseren’

De maand december is bijna aangebroken en FC Utrecht staat op de tweede plaats in de Eredivisie. Het is voor veel supporters een illustere droom die werkelijkheid is geworden. Ook Pep en Frans zitten nog altijd op een roze wolk. De broers hebben een geweldige middag in Nijmegen gehad (1-2 winst), hekelen de gemeente Utrecht en kijken vooruit naar de komende topwedstrijden.

Op zondagochtend zaten alle meegereisde FC Utrecht-supporters om 09.00 uur al in de in de bus richting Nijmegen. Door de vroege vertrektijd werd er met een licht ochtendhumeur uitgestapt bij Stadion De Goffert. Onze chagrijnige trekjes werden al snel weggenomen door de geweldige gastvrijheid van N.E.C. Het volledige barpersoneel in het uitvak droeg een FC Utrecht-shirt en er werd zelfs aan onze muziekvoorkeuren gedacht. In een hoekje van het stadion was een DJ met een volledige draaitafel neergezet. Een uur lang klonken er alleen maar Utrechtse liedjes uit zijn geluidsspeakers. Het nummer: ‘Utereg me Stadsie’, beukte werkelijk waar door de geluidsinstallatie. Voor deze gastvrijheid verdient N.E.C. een enorm compliment.”

Minions van Sharon Dijksma

Pep is dus enorm te spreken over het Nijmeegse ontvangstcomité. De gemeente Utrecht moet het op haar beurt echter ontgelden. “Op persoonlijke titel hebben Frans en ik een tijdje geleden geopperd om de spelersbus, na de uitwedstrijd tegen N.E.C., te verwelkomen bij Stadion Galgenwaard. De club leeft, boekt goede resultaten en iedereen binnen de club gaat voor de supporters door het vuur. Alle spelers en leden van de technische staf verdienen het om even in het zonnetje gezet te worden met een massaal onthaal. We hebben het idee op de technische avond voorgelegd aan de directie van de club en de voormannen van supportersgroepering ultra’s. Iedereen was superenthousiast. Helaas hebben we vervolgens met stijgende verbazing te horen gekregen dat de gemeente Utrecht geen toestemming gaf voor dit idee. De ambtelijke minions van burgemeester Sharon Dijksma vonden dat de veiligheid niet gegarandeerd kon worden. Het is echt lachwekkend. Op het moment dat een Utrechtse schaker de lokale kampioenschappen in Slubberkutteveen wint, wordt diegene geëerd als een winnend Olympiër. Maar wanneer FC Utrecht-supporters iets positiefs willen organiseren staan ze er niet voor open. Dit was de kans om iets moois te organiseren.”

Arjen Robben

Ondanks dat het onthaal niet door mocht gaan, werd er zondag wel gewoon gevoetbald. FC Utrecht won van N.E.C. en Frans benoemt de hoofdrolspeler. “De eerste kans van de wedstrijd werd pas in de vijfendertigste minuut gecreëerd. Gelukkig was het gelijk raak. Yoann Cathline schoot door middel van zijn handelsmerk weer prachtig raak. Naar binnen komen en de verre hoek zoeken. Dat kunnen we aan onze Utrechtse Arjen Robben wel overlaten. Het restant van de wedstrijd was misschien niet geweldig, maar de drie punten smaken er niet minder zoet om. Met PSV en Ajax op het programma staan er zware potjes op de agenda en als we beide wedstrijden winnen staan we bovenaan. Niemand had toch verwacht dat een Utrecht supporter die woorden ooit hardop kon uitspreken.”