Pep en Frans over FC Utrecht: opluchting na vertrek Kerk en René Hake heeft geluisterd

Pep en Frans, twee broers die al sinds jaar en dag iedere wedstrijd van FC Utrecht in het stadion volgen, maken een column voor DUIC. Zij doen dit geheel op hun eigen manier en durven alles te zeggen. In de column wordt de week van FC Utrecht doorgenomen. Wat vinden de mannen van het vertoonde spel? Wie waren de uitblinkers? En wat vinden de mannen van bestuurlijke keuzes die gemaakt worden? Martijn Kramer schrijft het verhaal vervolgens op.

Strijd, passie en goed voetbal. Het zorgde afgelopen zondag voor een echte Utrechtse overwinning op rivaal Feyenoord. Frans en Pep hebben nog spierpijn in de kuiten en last van een schrale stem, nadat zij de hele zondag hebben staan springen, schreeuwen en feesten.

“Zo nu gaan we eindelijk even zitten en proberen te beseffen wat er allemaal gebeurd is afgelopen weekend. Hoewel ik nooit drink ben ik nu nog steeds dronken en loop ik al sinds zondag met mijn vrouw en kind in de polonaise”, zo begint Pep. Ook Frans is in de feeststemming. “Het is echt ongelofelijk. Wat hebben we toch een geweldig elftal. Ik heb veel dingen gezien waar iedereen blij van werd: strijd, passie, goed voetbal en Gyrano Kerk die niet meedeed.” Pep vervolgt met een lofzang. “Deze week heeft Hake het goed gedaan. Hij heeft de jongens met de juiste strijdlust het veld in gestuurd. Daarnaast heeft FC Utrecht ook echt goed voetbal laten zien.”

Frans gaat daarop door. “Ik ben sinds zondag voorzitter geworden van de Gustafson-fanclub. Ik was al fan van hem, maar tegen Feyenoord was hij nog beter dan ik dacht. Als die jongen lekker in zijn vel zit, is hij met afstand de beste voetballer van FC Utrecht. Daarbij wordt hij alleen maar beter, want voor het eerst was het witte voetbalbroekje van ons Zweedse ijskonijn vies geworden. Hij begint ook gewoon te knokken en slidings te maken. Voorheen kon hij dat broekje na de wedstrijd altijd terug leggen bij de schone was, maar nu zijn de vlekken er niet meer uit te krijgen.”

Traplift

Pep is het met zijn broer eens. “Gustafson was de beste van het veld, maar Willem Janssen volgde op korte afstand. Hij is de geboren leider van dit FC Utrecht. Na amper drie minuten spelen riep hij iedereen bij elkaar om het tactisch beter neer te zetten. Hij gaat voorop in strijd en als je dat op die leeftijd nog kan dan ben je een grote speler. Alleen Willempie moet wel gaan oppassen. Hij gaat thuis naar boven met de traplift, want hij heeft al twee nieuwe kunstknieën in zijn benen zitten. Dan moet je ook echt gaan oppassen met de manier van juichen. Na de gelijkmaker ging hij zo uit zijn dak dat hij met beide knieën bleef haken in het gras. Ik durfde daarna bijna niet te kijken, want ik vroeg me af of hij nog wel zou opstaan.”

Champions league

Pep is blij met het resultaat van de club, maar verwacht wel wat erkenning. “Ik heb in tijden niet zo genoten in de Galgenwaard en dat mag ook wel eens gezegd worden, maar daarvoor mag iedereen ons wel bedanken. Het schijnt dat de materiaalman van FC Utrecht het artikel van DUIC, van afgelopen week, heeft opgehangen in de kleedkamer. Iedereen binnen FC Utrecht kon het lezen. Onze visie en tips zijn daarna haarfijn overgenomen. We hebben geroepen dat Kerk een drama was, dat Hake er een verkeerde instelling op heeft nagehouden, dat Van der Maarel zo snel mogelijk het veld moest ruimen voor van der Hoorn en dat Dalmau plaats moest maken voor Douvikas. Kijk deze week eens wat er is gebeurd. Kerk is verdwenen, Hake heeft die jongens weten te raken en tot slot mochten Dalmau en Van der Maarel op de bank plaatsnemen. Als wij tien jaar eerder met deze columns waren begonnen, hadden we de Champions league gewonnen!”

Ook Frans is euforisch maar ziet nog wel genoeg verbeterpunten: “Iedereen is blij met deze indrukwekkende overwinning, maar er is genoeg te verbeteren. Ondanks dat je in de eerste helft zo”n veertig minuten de betere bent, presteer je het om op achterstand te komen. Die kleine Colombiaan van Feyenoord schiet hem binnen. In de korte hoek die voor Paes moet zijn. Daarbij stond Ter Avest hem op vijf meter afstand te dekken. Dat mag echt niet”. “Dat is niet nieuw hoor”, vult Pep aan. “Ter Avest speelt tot nu toe niet goed genoeg. Ook deze week was hij de enige die maar een krappe voldoende scoorde. Hij heeft een goede drive alleen is hij teveel bezig met aanvallen. Hij vergeet dat hij als rechtsachter vooral moet verdedigen, dat is nou eenmaal zijn belangrijkste taak.”

Pep gaat nog even door. “We hebben echt terecht gewonnen, maar ergens moeten we ons zorgen maken. We hebben namelijk geen een veldgoal gemaakt deze wedstrijd. Er is drie keer gescoord uit een standaardsituatie. We missen een spits die makkelijk een goal maakt. Begrijp me niet verkeerd. Ik sta nog op de bank te juichen, maar als we niet zo goed waren in standaardsituaties was er geen goal gevallen en hadden we nu geroepen dat er een nieuwe spits moest komen.”

Op de scooter naar Moskou

Frans reageert op zijn broer. “FC Utrecht had inderdaad een extra centrumspits moeten halen, maar we zijn gelukkig onze rechterspits kwijt.” Ook Pep is daar gelukkig mee. “Gyrano Kerk die voor zo”n zes miljoen naar Rusland gaat, dat is een prachtige transfer. Voor zowel de club als hemzelf. Mochten die Russen hem niet willen komen halen, dan kom ik hem voor die zes of zeven miljoen ook met alle liefde op mijn scootertje brengen.”

Frans blikt tot slot even terug op wie Gyrano Kerk eigenlijk is: “We hebben hem vaak genoeg verafschuwd en vervloekt, maar je moet hem nageven dat hij altijd een modelprof is geweest. Hij heeft nooit geklaagd over de club of supporters, ondanks dat hij soms bakken met kritiek over zich heen kreeg. Hij is vaak uitgescheten maar probeerde het telkens weer.” “Hij schoot al zijn kansen altijd wel het stadion uit, maar hij bleef het wel proberen inderdaad”, zegt Pep lachend. “Nee maar even serieus. Een jongen uit eigen jeugd die je voor zes miljoen kan verkopen dat is een unicum voor FC Utrecht. We wensen hem alle succes en nu kan die daar in Rusland lekker andere mensen in de weg gaan lopen.”

Volgende week geen verlies

Volgende week is er vanwege interlands geen Eredivisievoetbal. Toch blikt Pep nog even vooruit. “We zijn tevreden met de selectie die er staat. We hebben een betere selectie dan Vitesse, AZ en Feyenoord. Over een heel seizoen ga je met die ploegen uitmaken wie de nummer drie tot en met zes wordt. Op dit moment staan wij er gewoon goed op, maar dat kan er bij FC Utrecht over een week heel anders uit zien. Al durf ik te zeggen dat wij volgende week niet zullen verliezen!