Pep en Frans teleurgesteld na gelijkspel: ‘FC Utrecht moet deze wedstrijden winnen’

Het was een weekend waar FC Utrecht-supporters meer van hadden verwacht. Vrijdagavond speelde de ploeg van trainer Ron Jans met 1-1 gelijk tegen Heracles Almelo. Pep en Frans zagen dat hun club het lastig had tegen de degradatiekandidaat, zijn niet te spreken over de hoekschoppen en worden moe van de hype rondom Souffian El Karouani.

“Een team dat in de 92e minuut de gelijkmaker scoort moet doorgaans tevreden zijn met één punt. Toch overheerst de teleurstelling”, zo opent Pep. “Het pijnlijkste is dat Heracles vanaf het eerste fluitsignaal veel feller was. Iedereen kan bedenken dat een laagvlieger zoals Heracles gaat vechten voor de punten. Precies daarom stelt het enorm teleur dat FC Utrecht niet de juiste inzet op de mat kon leggen. Een ploeg die de ambitie heeft om Europa in te gaan, moet van dit soort tegenstanders winnen.”

Een aanfluiting

Ondanks een knappe hakbal in het begin van de wedstrijd kon ook spits Sébastien Haller de wedstrijd niet keren. Frans zag dat ook de Ivoriaan zich irriteerde aan zijn teamgenoten. “De aanvoer van goede voorzetten was voor Haller wederom zeer summier. De irritatie was van zijn gezicht af te lezen. Er werden simpelweg weinig ballen naar voren gespeeld. Het dieptepunt was toen Oscar Fraulo en Souffian El Karouani besloten om, bij een 1-0 achterstand, een aanvallende hoekschop via drie verschillende schijven terug te spelen op doelman Barkas. Echt een aanfluiting.”

Uiteindelijk hielden de Utrechters dus toch een punt over aan de wedstrijd. In de blessuretijd schoot El Karouani op geweldige wijze een vrije trap binnen. Toch irriteert Pep zich aan de verdediger. “Het is die jongen van harte gegund en hij schiet de vrije trap geweldig binnen. Toch begint meneer El Karouani nare trekjes te krijgen, met zijn opgetrokken broekje, lage sokjes en scheenbeschermer loze benen. Op een Cristiano Ronaldo-achtige manier eist hij daarbij alle standaardsituaties op. Het zal niet lang meer duren voordat hij ook de doeltrappen voor Barkas zal nemen.”

Hoofdprijs vragen

Ook Frans snapt de frustratie van zijn broer. Toch hoopt hij wel dat El Karouani het seizoen in Utrecht afmaakt. “Onze Marokkaanse verdediger wordt genoemd bij PSV. Het is toch te hopen dat die transfer niet plaatsvindt. De club heeft Haller met een bepaalde ambitie gehaald. Van Seumeren wil dat het dit jaar gaat gebeuren. We moeten Europa in. Met die ambitie in het achterhoofd is het gek om belangrijke basisspelers in de winter te verkopen. Dat gaat dan tegen alle ambities in.”

Pep doet nog het slotwoord. “Mocht El Karouani toch vertrekken dan is het grote voordeel dat PSV de hoofdprijs moet betalen. De Eindhovense ploeg heeft Matteo Dams net voor tien miljoen verkocht. Technisch directeur Jordy Zuidam snapt ook dat PSV niet in een lekkere uitgangspositie zit voor een nieuwe verdediger.”