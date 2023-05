Archeologen vinden beeldje onder voormalig parkeerterrein van de Jaarbeurs in Utrecht

Archeologen van de gemeente Utrecht hebben op de plek waar tot voor kort bezoekers van de Jaarbeurs hun auto parkeerden een beeldje gevonden. Hoe oud de zogenoemde ‘putto’ precies is, wordt de komende tijd onderzocht.

Tussen de Croeselaan en de Jaarbeurs verrijst de komende jaren de nieuwe wijk Beurskwartier. Momenteel wordt onder meer op de plek waar voorheen P3 lag archeologisch onderzoek gedaan. “Utrecht gaat al bijna 2.000 jaar mee, dan kom je nog eens wat tegen”, schrijft de gemeente op sociale media.

De archeologen hebben een beeldje gevonden van een ‘mollig kinderfiguurtje’. In de 15e, 16e en 17e eeuw waren deze heel populair, maar ook tot in de 19e en 20e eeuw werden ze gemaakt.

Tekst loopt door onder afbeelding

Slootje

Voordat er auto’s werden geparkeerd op de plek waar de putto werd gevonden, was er een veemarkt en weer daarvoor waren er boerderijen. In wat ooit een slootje was is het beeldje gevonden. “Hoe deze Utrechtse putto in een sloot is beland weten we niet, en waar z’n hoofd en piemel zijn gebleven ook niet.”

De archeologen kunnen nog niet zeggen hoe oud het beeldje is, maar het komt volgens de gemeente in ieder geval niet uit de Intratuin. De vondst wordt omschreven als een ‘mooi’ en ‘veelbelovend’ begin van de opgravingen bij de Jaarbeurs. “En nu hopen nog meer bijzonders tegen te komen de komende tijd.”