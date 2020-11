Brandweer redt gans uit benarde situatie aan Nijeveldsingel in Utrecht

De brandweer is zaterdagmiddag in actie gekomen om een gans uit een benarde situatie te redden. Het dier zat mogelijk met zijn poot verwikkeld in visdraad in het water bij de Nijeveldsingel in Utrecht.

Twee wandelaars zagen de gans in het water zitten. “In eerste instantie leek het alsof hij dood was. Daarna kwam het dier toch een beetje in beweging. Ook zijn poot hing op een gekke manier onder zijn lijf, waardoor het leek alsof de gans vastzat.”

De wandelaars besloten daarop om de dierenambulance te bellen. Zij kwamen er al snel achter dat zij de gans niet uit het water konden halen en alarmeerde de brandweer.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Droogpak

Eén van de brandweerlieden ging met een droogpak het water in. Hij knipte de draden door waarmee de gans vastzat en tilde het dier op het droge. Uiteindelijk ontfermden de mensen van Dierenambulance Utrecht zich over de vogel.

“Wij nemen de gans nu mee en kijken hem na. Misschien moet hij nog even naar de vogelopvang om op kracht te komen.” De eerste indruk was wel dat de gans binnenkort weer vrijgelaten kan worden.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Oproep

Een overbuurvrouw kwam ook even een kijkje nemen. Zij zei dat de gans daar al een aantal dagen zat, maar was zich van geen kwaad bewust. “Het zijn leuke dieren. Iedere keer wanneer ik thuiskom, komen er een aantal langs omdat ik ze vaak brood geef. Ik had geen idee dat deze in de problemen zat.”

De wandelaars hadden tot slot nog een oproep: “Gooi alsjeblieft geen troep in het water. Dit soort dingen kunnen daardoor gebeuren.”