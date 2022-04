Cavia’s gedumpt bij ondergrondse afvalcontainers in Vleuten

In Vleuten zijn zaterdag twee mannetjescavia’s achtergelaten bij ondergrondse afvalcontainers. De Utrechtse dierenambulance heeft de diertjes opgehaald.

De cavia’s werden achtergelaten op de hoek van de Burchtwal en Burchtpromenade in Vleuterweide. De beestjes zaten in een doos, die samen met andere spullen in een kooi stond.

De dierenambulance schrijft in een bericht op Facebook te hopen dat mensen misschien iets gezien hebben. De cavia’s zijn ondergebracht in de opvang.

Deze twee cavia’s zijn met spullen en al bij de ondergrondsecontainer gezet op de Burchtwal in Vleuterweide, heeft u informatie? Bel ons op 0654772700. Ze zitten nu veilig in de opvang pic.twitter.com/ZIQLLwTkix — Dierenambulance Utr. (@DARUeo) April 3, 2022

