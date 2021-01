Een dag uit het leven van een papiercontainer in Utrecht: vol, voller, volst

Maar liefst drie papiercontainers staan er, aan de Blauwkapelseweg in Utrecht. Toch zitten de ondergrondse containers zo goed als voortdurend vol. Ook ontstaat er bijna dagelijks een grote berg van dozen en oud papier. Tot grote ergernis van omwonenden.

Meneer de Lijster komt regelmatig langs de papiercontainers en vaak ook de daarnaast aangroeiende berg oud papier. “Het is niet van de laatste tijd, het gaat al zeker een jaar zo. Ik spreek de gemeente er vaker op aan”, vertelt hij. “Het wordt dan afgedaan als incidenteel. Bewoners krijgen de schuld, want die maken het karton niet klein.”

Een geruststellende reactie van de gemeente blijft echter uit. De Lijster besluit op 5 januari daarom zelf ‘observatie’ te doen van de situatie rond de containers. Op Twitter doet hij verslag van de kartonberg, in een reeks berichten over ‘een dag uit het leven van papiercontainers aan de Blauwkapelseweg’.

Verslag van de kartonberg

Het begint om 09.00 uur ’s ochtends, als de drie containers al vol zitten. Om 11.30 uur volgt een update; de eerste dozen staan al naast één van de containers op de stoep. De Lijster: “Ben blij dat ze die niet in weg te waaien stukjes hebben gescheurd.”

Iets na 15.00 uur verschijnt er een nieuw bericht: “Containers nog niet geleegd sinds gisterochtend (of was het zondagochtend?). De kartonberg groeit weer verder aan, sommige mensen nemen het balend weer mee terug.”

Het loopt tegen 18.00 uur als de volgende foto online komt. De containers zijn dan nog steeds niet geleegd en de berg van karton en oud papier neemt verder toe in omvang. “Helaas hebben sommigen het wel in kleine stukjes gescheurd, dus dat waait vannacht weer bij ons op de stoep”, laat De Lijster weten.

Hij sluit om 22.30 uur de dag af. De papiercontainers zouden worden geleegd, zegde de gemeente toe, maar er is alleen maar meer karton bijgekomen. “Ondanks beloften eind middag is er dus niks gebeurd aan deze troep mede door laksheid van de gemeente veroorzaakt”, schrijft De Lijster in het bericht.

‘Wij gaan niet vaker legen’

Op 6 januari om 18.00 uur volgt een laatste bericht. De containers waren ’s ochtends geleegd, maar zitten als snel weer barstensvol. De gemeente Utrecht reageert een dag later op De Lijster: “Deze containers worden elke dag geleegd, dus zeven dagen per week. Wij gaan niet vaker legen. Advies is om het te melden bij volle/klemmende containers. De collega’s Inzamelen kijken dan of het vol is of de container klemt.”

De gemeente Utrecht heeft een systeem om ondergrondse containers op een ‘slimme manier’ te legen. Alle ondergrondse containers, behalve voor glas en textiel, hebben een sensor. Deze sensor zou elk uur meten hoe vol de container is.

Zo kan de gemeente de container, in theorie, op tijd legen en zo de inzamelwagens efficiënter inzetten. Ook schrijft de gemeente op hun eigen website de ondergrondse inzamelpunten die snel vervuild raken, dagelijks te controleren.