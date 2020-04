Foto’s: Utrechts regenboogzebrapad Lange Viestraat in ere hersteld

Het regenboogzebrapad in de Lange Viestraat in Utrecht is weer in ere hersteld. Vanwege herstelwerkzaamheden aan het asfalt was de kleurrijke oversteekplaats tijdelijk weg.

In 2013 had Utrecht de primeur met het eerste gekleurde zebrapad van Nederland. Het werd toen aangelegd tijdens het Midzomergracht festival. Met het regenboogzebrapad, wat in eerste instantie tijdelijk zou blijven liggen, wilde de stad laten zien dat iedereen welkom is, ongeacht geaardheid of overtuiging.

Inmiddels zijn we bijna zeven jaar verder en het regenboogzebrapad ziet er weer uit als nieuw. “Diversiteit vieren we niet alleen op bijzondere dagen of tijdens het Midzomergracht festival, maar élke dag. Het regenboogzebrapad past bij de sociale stad die Utrecht is”, zei GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg eerder.

Centraal Museum

Het Centraal Museum in Utrecht heeft in 2018 ook tijdelijk een regenboogzebrapad gehad. De kleuren op het pad in de museumtuin waren aangebracht ter gelegenheid van het Midzomergracht festival. Ook is het zebrapad in de Lange Viestraat toen toegevoegd aan de collectie stadsgeschiedenis van het museum.