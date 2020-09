Gemeente Utrecht haalt illegaal geplaatst standbeeld weg

De gemeente Utrecht heeft maandag een standbeeld weggehaald dat stond op de kruising van de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan. Wie het beeld heeft neergezet en wat het verhaal erachter was is niet bekend.

Het standbeeld was van een persoon die een petje en een capuchon droeg. Het gezicht ontbrak. Op het voetstuk was de tekst ‘tobi’ te lezen.

Wanneer het beeld precies is geplaatst, is niet bekend. Wel is duidelijk dat het er in ieder geval al vanaf 7 september stond en dus een paar weken op de kruising heeft gestaan.

Vergunning

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht zegt dat zij ook niet wisten wie het standbeeld heeft geplaatst. “Het beeld staat zonder vergunning op gemeentegrond. Het zal dan ook verwijderd worden.”

Het standbeeld is maandag weggehaald en staat nu in de gemeentelijke opslag. Op de kruising is nog goed te zien waar het beeld heeft gestaan.