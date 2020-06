Mogelijk tientallen onbekende werfkelders ontdekt in Utrechtse binnenstad

Er zijn in de Utrechtse binnenstad mogelijk zo’n 60 onbekende werfkelders ontdekt. De gemeente verwacht dat er in totaal ongeveer 200 kelders zijn waarvan het bestaan niet meer bekend was.

De werfkelders in Utrecht liggen onder een vergrootglas. De constructies verkeren op vele plekken in slechte staat en moeten worden gerestaureerd. Om ook onbekende kelders in beeld te brengen heeft de gemeente een grondradar ingezet. Hiermee kunnen holtes worden gedetecteerd.

Met die grondradar zijn ongeveer zestig onbekende holtes gevonden waar mogelijk werfkelders zitten. Op een deel van de locaties bestond volgens de gemeente al het vermoeden dat er kelders waren.

Kijkje nemen

Binnenkort worden de bewoners van de adressen waarbij de onbekende holtes horen benaderd. De gemeente wil namelijk een kijkje nemen om er zeker van te zijn dat het om werfkelders gaat.

Over enige tijd is met zekerheid te zeggen óf en hoeveel nieuwe kelders er zijn gevonden. De gemeente verwacht op basis van eigen gegevens, signalen van bewoners en de uitkomsten van de grondradar dat er ongeveer 200 onbekende werfkelders zijn.