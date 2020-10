Hier komt het illegaal geplaatste standbeeld in Utrecht vandaan

Het was enige tijd een raadsel. Het standbeeld dat op de kruising van de Koningin Wilhelminalaan en de Overste den Oudenlaan in Utrecht stond. Niemand leek te weten waar het vandaan kwam en wat het verhaal erachter was.

Inmiddels is duidelijk waar het beeld vandaan komt. Het is een idee van vlogger Thijs. Hij wilde zijn vriend Tobias bedanken en besloot een standbeeld aan hem te wijden.

Om het beeld te maken hebben Thijs en Tobias een paspop en kleding gekocht bij kringloopwinkel De Arm in Hoograven. Vervolgens hebben ze de kleding in beton gedoopt en het aangetrokken bij de paspop. Toen het geheel was uitgehard hebben ze het op het voetstuk geplaatst.

Het beeld heeft een aantal weken op de kruising in Utrecht gestaan. Op 21 september heeft de gemeente het weggehaald en in het depot geplaatst. Bekijk de video van Thijs onder dit bericht.