Kunstwerk van Utrechter Maarten Struijs gaat de wereld over: metro balanceert op walvis

De ‘Walvisstaarten’ van Utrechter Maarten Struijs gaan de hele wereld over. Het kunstwerk in Spijkenisse heeft ervoor gezorgd dat een metro, die door een stopblok reed, niet meters naar beneden stortte.



LOOK: The driver of a metro train escaped injury when the front carriage rammed through the end of an elevated section of rails and was caught by a sculpture of a whale’s tail near the Dutch city of Rotterdam. There were no passengers onboard pic.twitter.com/qaXjPuyHkn — Bloomberg QuickTake (@QuickTake) November 2, 2020

Bij het metrostation De Akkers reed op de avond van 1 november een metro recht door de stopblokken aan het eind van het spoor. De metro kwam balancerend op tien meter hoogte, op één van de kunststof walvisstaarten tot stilstand.

Utrechter Maarten Struijs zit om tien voor zeven in de ochtend net met een kopje koffie de krant te lezen, wanneer hij wordt gebeld: “Heb je het al gehoord?” vraagt iemand aan de andere kant van de lijn. De architect, die sinds 2008 van zijn pensioen geniet, zet daarop meteen het nieuws aan. Daar ziet hij de Walvisstaarten, met daarop een metro.

Verrast

“Natuurlijk was ik verrast”, vertelt Struijs over het moment dat hij hoorde over het ongeluk. Hij weet nog steeds niet precies wat er is gebeurd, waardoor de metro door stopblokken is gereden. “Ik heb daar nog nooit van zoiets gehoord. Het is heel verrassend dat die metro daarop blijft hangen en dat het kunstwerk niet is ingestort.” De twee enorme sculpturen van de staarten staan er al sinds 2002, vertelt Struijs. Media in tal van landen berichten over het bizarre ongeluk.

Architect

Zoals gezegd is Struijs een architect (in Utrecht onder meer bekend van de gele brug) en geen beeldend kunstenaar, maar toch worden zijn Walvisstaarten wel een beetje als kunst gezien. “Het is eigenlijk gekomen door de omwonenden van het uitloopspoor. Bij de ontwikkeling had ik op een inspraakavond een modelletje van het nieuwe ontwerp meegenomen. Daar stond een staartje op.” De staart verwijst naar het ’staartspoor’, het stukje rails waar de metro parkeert aan het einde van de dag.

Whoa!

Whale tail sculpture saves Dutch metro train that ran off trackhttps://t.co/8fCCKbCAK5 pic.twitter.com/66Wvx8M8n3 — Bien Perez (@BienPerez) November 2, 2020



In een nieuw ontwerp had Struijs de staart weggelaten. Daar maakten de omwonenden opmerkingen over: “Je zou een staart maken.” De architect vond, omdat het staartspoor midden in een park kwam te staan, dat daar gehoor aan moest worden gegeven. Hij liet de twee walvisstaarten maken door iemand ‘die ze zo uit kon tekenen’ en die meerdere projecten had gedaan, voor dierentuinen en dergelijke. “Ze zijn tweemaal zo groot als in het echt.”

Struijs vindt de staarten mét metro ook wel wat hebben, laat hij weten: “Je kan natuurlijk geen ongeluk als kunstwerk maken. Daar zou de buurt niet zo blij mee zijn, denk ik.” Toch is het maar goed geweest dat de staarten er stonden. “Iemand zei tegen me, dat de walvisstaarten hier een mensenleven hebben gered.”