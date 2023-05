Na beeldje zijn nu restanten van oude fabriek gevonden onder voormalig parkeerterrein van Jaarbeurs

Nadat eerder deze maand een beeldje werd gevonden onder een voormalige parkeerplaats van de Jaarbeurs in Utrecht, is nu een deel van een oude steenfabriek blootgelegd. Nu wordt gekeken of de overblijfsels gebruikt kunnen worden voor een tijdelijke inrichting op deze plek.

Gerben Beeuwkes, archeoloog bij de gemeente Utrecht, zegt dat de steenfabriek dateert uit begin 18e eeuw en tot begin 20e eeuw in werking is geweest. “We wisten dankzij oude kaarten ook wel dat er in dit gebied een fabrieksgebouw stond, maar we wisten niet dat het precies op deze plek lag.”

Voor een leek zijn er misschien nog een paar half afgebrokkelde muurtjes zichtbaar onder de plek waar voorheen P3 van de Jaarbeurs lag, maar Beeuwkes ziet meer. Op een plek zijn de bakstenen bijvoorbeeld roder gekleurd dan op andere plekken en ook zijn de stenen brozer. “Deze bakstenen zijn heet geworden en daardoor weten we dat hier vroeger de oven stond.”

Kloostermoppen

Ook vonden de archeologen op een plek, waarschijnlijk een uitbouw van de oven, stenen die groter waren dan de anderen en die uit de 14e of 15e eeuw stammen. “Dat is opmerkelijk want die stenen zijn ouder dan de fabriek zelf en waarom zou een steenfabriek bakstenen inkopen? Wij vermoeden dan ook dat deze afkomstig zijn van de stadsmuur die in 1820 is afgebroken. Waarschijnlijk waren deze zogenoemde kloostermoppen toen voor een prikkie te koop.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Nu is nog maar een deel van de voormalige fabriek boven water gehaald. Het overige deel loopt tot de Van Zijstweg. Ook dit gebied wordt op termijn afgegraven.

Putto

Welke tijdelijke invulling er straks op deze plek komt, is nog niet bekend. Daar mogen onder meer de Utrechters over meebepalen. Wel wordt nagedacht om de bakstenen overblijfsels van de voormalige steenfabriek te gebruiken voor bijvoorbeeld de aanleg van een pad of een kunstwerk, maar dit kan nog alle kanten opgaan.

Eerder deze maand werd op nagenoeg dezelfde plek een zogenoemde ‘putto’ gevonden. Dit beeldje is inmiddels overgebracht naar een plek waar het verder wordt onderzocht.