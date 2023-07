Politievlogger Jan-Willem uit Utrecht raakt rijbewijs kwijt na ‘forse’ verkeersovertreding

De Utrechtse politievlogger Jan-Willem Schut is zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij buiten diensttijd 51 kilometer per uur te hard heeft gereden. Dit gebeurde op de snelweg A2 nadat hij een late dienst had gedraaid. Schut spreekt in een video die dinsdag is gepubliceerd op zijn YouTube-kanaal over een ‘forse’ verkeersovertreding.

RTL Nieuws bracht het nieuws al eerder op de dag naar eigen zeggen op basis van ‘goed ingevoerde bronnen bij de politie’. In dat bericht is te lezen dat Schut deze maand de wet heeft overtreden en dat de politietop met de kwestie in zijn maag zou zitten.

De politievlogger laat op YouTube aan onder meer ruim 330.000 volgers zien hoe zijn werk eruitziet. “Vandaag even een iets andere video dan gebruikelijk”, zegt Schut in het filmpje dat dinsdag is gepubliceerd. Hij vertelt dat hij na een nachtdienst in Limburg onderweg was naar huis en op de snelweg 51 kilometer per uur te hard reed. “Hiervoor hebben ze uiteraard mijn rijbewijs ingevorderd.”

Transparant

Verder zegt Schut ervoor te kiezen dit nieuws te delen met zijn volgers. “Zeker omdat ik al zeven jaar lang video’s maak over het werk, waarbij ik soms het rijbewijs van andere mensen inneem. Ik vind het dan wel zo netjes, eerlijk en transparant dat ik ook vertel wanneer ik iets fout doe en daarvoor op de blaren moet zitten.”

Fans van de politievlogger hoeven niet bang te zijn dat Schut zijn baan verliest. Hij vertelt namelijk dat hij het werk mag blijven uitvoeren, maar dat hij de komende periode geen voertuig mag besturen. “Ik moet bij collega’s als bijrijder instappen.”

Proces

Tot slot zegt Schut zijn kijkers mee te nemen in het proces dat nu volgt. “Ik zal jullie op de hoogte houden over misschien de cursus bij het CBR of wanneer ik bij de rechter óf officier van justitie moet komen.”

Bekijk hieronder de reactie van Jan-Willem Schut op het kwijtraken van zijn rijbewijs.