Skelet van ongeveer 300 jaar oud gevonden in Utrecht: ‘Wat doet deze persoon hier?’

Tijdens de werkzaamheden aan de Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht is een skelet gevonden dat mogelijk dateert uit de zeventiende of achttiende eeuw. Het is volgens archeoloog Jeroen van der Kamp een bijzondere vondst.

Van der Kamp kreeg vrijdagmiddag te horen dat er een menselijke schedel was gevonden op de Oudwijkerdwarsstraat. Toen hij een kijkje ging nemen vond hij aanwijzingen dat het weleens om een compleet skelet zou kunnen gaan.

Pijpekop

Tijdens het blootleggen van de beenderen werden sporen uit de zeventiende en achttiende eeuw gevonden. Eén van die sporen was een pijpekop, een onderdeel van een pijp die men rookte. Daarom gaan de archeologen ervan uit dat het skelet ook uit die tijd dateert.

In Utrecht worden wel vaker oude skeletten gevonden. Met name in de binnenstad omdat de overledenen vaak in de buurt van een kerk of klooster werden begraven. Dat een skelet van zo’n 300 jaar oud in de omgeving van de Oudwijkerdwarsstraat is gevonden, is opmerkelijk. “Wat doet deze persoon hier?”, aldus Van der Kamp.

Traditie

Volgens de archeoloog is de persoon volgens de christelijke traditie begraven. “Het hoofd steekt richting het westen en de blik richting het oosten.” Wat opvalt volgens de onderzoekers is dat het graf erg klein is. Het lijkt er dan ook op dat de persoon er niet helemaal inpaste en er daarom een beetje ingepropt is.

Ook ontbreken sommige botten, of ze liggen niet op de juiste plek. “Het rechterbovenbeen ontbreekt, de ribben liggen niet op de juiste plek en ook is er een snijtand tussen het onderbeen gevonden.”

De schedel van het skelet is overigens flink beschadigd. Dit is volgens de archeoloog tijdens de huidige werkzaamheden gebeurd.

Nederzetting

Naast het skelet zijn er nog een aantal bijzondere objecten uit de grond gehaald. De archeologen stuitten namelijk op houtskool en verbrande klei. “Daar werden vroeger muren van gemaakt.” Ook is er aardewerk gevonden.

Deze laatste vondsten zijn echter waarschijnlijk veel ouder dan het skelet. Deze dateren mogelijk uit omstreeks de negende eeuw. Dit betekent dat er in de oudheid al een nederzetting in dit gebied was.

Het skelet wordt dinsdag uit de grond gehaald en naar een andere plek gebracht. Vervolgens gaat een specialist het verder onderzoeken. Dan moet bijvoorbeeld duidelijk worden of het om een man of een vrouw gaat, wat de doodsoorzaak was en welke leeftijd de persoon had.