2 Michelinsterren bij het Hof van Eden in Utrecht

Na een fabuleuze editie in Amsterdam organiseert DGDS Events nu, samen met De Goede & De Stoute, het meest gastronomische weekend van Utrecht: het Hof van Eden.

Op 8, 9 en 10 oktober kan je genieten van een unieke culinaire belevenis. Het oude

kantoor van Douwe Egberts, onder de rook van de fabriek, wordt omgetoverd tot een uniek sterrenrestaurant. Topchef Erik van Loo heeft een 6-gangenmenu samengesteld van zijn favoriete gerechten. 2 Michelinsterren chef Erik van Loo van restaurant Parkheuvel** is volgens Michelin een groot vakman. ”Het elegante Parkheuvel is een grote naam in de Nederlandse gastronomie. Het haalde zijn eerste ster al in 1990 binnen! Erik van Loo zet die mooie traditie voort met een keuken die zeer bewerkt is, nauwkeurig bereid en met een natuurlijke generositeit. Zijn signatuurgerechten zijn top!”, aldus de hoofdinspecteur van Michelin. DGDS Events is trots om zo’n grote chef naar Utrecht te halen!

Hof van Eden

Mr Black & The White Ox – Vleutensevaart 100 – 3532 AD – Utrecht – [email protected]

Voor meer informatie en reserveren: www.dgdsevents.nl