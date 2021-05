Hoef en Haag – Wonen in Het Lint fase 4

Heerlijk buiten wonen doe je in deelgebied Het Lint van Hoef en Haag. Landelijk gelegen tussen plas Everstein en de kronkelende meander van Hoef en Haag. Afwisselende architectuurstijlen, het dorpse karakter en ruime tuinen kenmerken Het Lint.

Een gemoedelijke buurt

Het Lint fase 4 staat garant voor ultiem rustig wonen, maar wel met de voorzieningen van Het Dorpshart en Vianen om de hoek. Er komen 40 woningen in deze fase, verdeeld over tussen- en hoekwoningen, twee-onder-een-kap­woningen en vrijstaande villa’s waarvan enkele met een rieten kap. De kwaliteit van wonen en leven staat hier centraal en met woonoppervlaktes van circa 135 tot circa 208 m² bieden de woningen je de ruimte voor al jouw woonwensen.

De woningen liggen prachtig tussen groene hoven met ruimte voor de kinderen om te spelen en de waterrijke meander. Een heerlijke plek waar je wandelt met je hond of zomers met de kinderen met je bootje op avontuur gaat.

Meer rijke versieringen en decoraties

Het Lint fase 4 wordt grotendeels gebouwd in de verfijnde bouwstijl ‘fin de siècle’ met rijk gedecoreerde gevels. De luxe en schoonheid van deze architectuurstijl zie je terug in de detaillering en ornamenten van het metsel- en houtwerk. Overal is maximale aandacht aan besteed. Als je goed kijkt, vallen je steeds meer versieringen op aan bijvoorbeeld de hoge ramen met bijzondere kozijnen en de rijk gedecoreerde overstekken van de daklijsten.

Eindelijk de ruimte

De woningen bieden je volmaakt wooncomfort in een prachtige verschijningsvorm. De heerlijke brede en diepe tuinen geven je de ruimte voor lange zomeravonden met vrienden en familie. Maar ook de kinderen zijn hier helemaal in hun element. Een fijne tuin om te spelen én een avontuurlijke speelplek direct naast de woningen of in de buurt. Kortom, eindelijk de ruimte!

In basis zeer compleet

Goed om te weten is dat de woningen van Het Lint fase 4 in basis zeer compleet zijn uitgerust. Denk aan de comfortabele vloerverwarming, luxe sanitair en een complete keuken met apparatuur. Ook aan duurzaamheid is vanzelfsprekend gedacht; zonnepanelen, goede isolatie en een bodemwarmtepomp mogen natuurlijk niet ontbreken in de woning.

Wil jij binnenkort in aanmerking komen voor een woning in Het Lint fase 4? Geef dan nu alvast jouw voorkeuren door, want de verkoop start al op 18 mei a.s.