Jouw eigen handgemaakte producten verkopen in een webshop

Besteed jij jouw vrije uurtjes aan het maken van creatieve producten zoals schilderijen, haakwerkjes, sierraden of kleding? Of misschien vind je het leuk om vintage meubelen een tweede leven te geven? Hoe leuk is het dan als je met jouw hobby ook nog eens geld kunt verdienen? De mogelijkheden om zelfgemaakte spullen te maken zijn eindeloos.

Of je nou oud bent of jong, iedereen die graag bezig wil zijn, kan gemakkelijk leuke producten maken. Hoe origineler je bent, des te meer kans je hebt op het succesvol verkopen van jouw spullen via het internet.

Van je hobby je werk maken

Zelf spullen maken doe je waarschijnlijk omdat je het echt leuk vindt om te doen. Een nadeel is echter dat er vaak veel geld wordt uitgegeven aan creatieve hobby’s. Des te fijner als je zelf ook een zakcentje kunt verdienen met jouw hobby door je eigen webshop te beginnen. Dit geld kun je dan weer gebruiken om nieuwe spullen te kopen, zoals garen, verf of kralen. Of, wanneer de verkoop goed gaat, hou je zelf nog wat extra geld over. Je weet namelijk nooit van tevoren hoe het gaat. Voor hetzelfde geld verdien je heel veel geld met je hobby en is het niet alleen een bijverdienste maar kun je daadwerkelijk van je hobby je werk maken.

Welke producten verkopen goed?

Mensen zijn tegenwoordig steeds meer op zoek naar unieke producten en willen zich daarmee onderscheiden van de massa. In principe zijn alle zelfgemaakte producten daarom goed te verkopen. Hierbij geldt echter wel hoe origineler het idee en product, des te groter de kans op slagen. Zorg er daarom voordat je je idee eerst goed uitwerkt. Dat klinkt misschien een beetje saai en je bent waarschijnlijk het liefst alleen met je hobby bezig, maar door dit wel te doen kun jij je beter onderscheiden ten opzichte van anderen. Hierdoor vergroot je de kans dat men straks jouw DIY-producten koopt.

Maak je eigen verkoopsite

Naast het aanbieden van jouw producten op verzamelsites als Marktplaats en Etsy is het ook een idee om gewoon je eigen webshop te beginnen waarop je jouw eigen gemaakte spullen verkoopt. Je hoeft hiervoor helemaal geen technische kennis te hebben, zelfs een digibeet kan tegenwoordig met kant-en-klare webshopsoftware gemakkelijk zelf een webshop starten. Zorg er wel voor dat je goede, heldere productbeschrijvingen hebt en voeg scherpe en duidelijke productfoto’s toe, zodat bezoekers van jouw webshop een goed beeld kunnen vormen van de producten die je verkoopt.

Jouw webshop onder de aandacht brengen

Promoot jouw webshop via sociale mediakanalen zoals Facebook, Instagram en Pinterest. Sociale media zijn namelijk bij nog maar weinig mensen weg te denken uit het dagelijks leven. Je kunt er via advertenties contact leggen met potentiële klanten en via een pagina of prikbord contact onderhouden met bestaande klanten.

Naast online promotie is het ook slim om offline reclame te maken voor jouw webwinkel. Geef bijvoorbeeld gratis producten aan vrienden en familie of ga flyeren bij jou in de buurt. Een ander idee is om af en toe op een vlooienmarkt of braderie te staan, zodat meer mensen in aanraking komen met jouw producten. Vergeet dan ook vooral niet om een visitekaartje toe te voegen, zodat men later ook nog eens via jouw webshop een aankoop kan doen.