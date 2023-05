Nieuwe zorginstelling in de Utrechtse binnenstad; ‘We bieden een fijn, gezellig thuis voor 19 jongeren, 3 studenten en 1 ‘Saar’’

Een voormalig schoolgebouw ombouwen tot zorginstelling; initiatiefnemers Edo en Karen Oostwouders weten hier wel raad mee. In een zijstraat van de Mariaplaats, aan de Alendorpstraat in Utrecht, wordt volop geklust en verbouwd. Het pand moet eind 2023 instapklaar zijn voor 19 jongeren met een licht verstandelijke beperking en/of autisme, drie studenten en een ‘Saar’. Het huis krijgt de naam ‘Dominicus 1907’, het jaar waarin de Sint-Dominicusschool op deze locatie werd opgericht.

Het echtpaar is niet onervaren in de zorgwereld. Zo hadden Edo en Karen eerder twee kinderdagverblijven en runnen ze al vijf jaar een vergelijkbare zorginstelling in Zevenaar, genaamd ‘Roemrijck’. “We hebben vier geweldige kinderen. Onze drie dochters zijn inmiddels uitgevlogen, maar vanaf dit jaar is het ook de bedoeling dat onze zoon een plekje krijgt in het nieuwe zorgcomplex in Utrecht.”

Gezelligheid en warmte

Over enkele maanden hopen Edo en Karen dat de eerste bewoners hun intrek zullen nemen in het Utrechtse pand in de binnenstad. In het gebouw worden 19 zelfstandige zorgappartementen gerealiseerd. Elk appartement beschikt over een compleet ingerichte badkamer met douche, wastafel, toilet, een keuken met inductiekookplaat en een slaapkamer. Daarnaast zijn er gezamenlijke eetkamers met keuken, loungehoekjes in huiselijke sfeer en een heerlijke binnentuin waar alle bewoners gebruik van mogen maken. Gezelligheid en warmte staan bij de initiatiefnemers hoog in het vaandel. “Ons doel is om een fijn, gezellig thuis te maken voor jongeren die begeleiding nodig hebben. We richten ons op jongeren van ongeveer achttien tot dertig jaar met bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking, autisme of een niet aangeboren hersenletsel”, zo legt Edo uit. “Het is belangrijk dat de bewoners zich echt thuis voelen. Ze hebben allemaal een eigen appartement, maar de focus ligt op dat ze niet vereenzamen”, aldus Karen. “De bewoners betalen de huur uit hun uitkering, het is dus sociale huur, maar het gaat er niet uitzien als sociale huur, het moet een gevoel van luxe en thuis uitstralen.”

Begeleiding

Om deze bewoners de juiste begeleiding en zorg te bieden die ze nodig hebben, wordt er gewerkt met een professioneel zorgplan. “We willen de bewoners een fijn thuis bieden met 24-uurs begeleiding. We zijn een kleine organisatie, daarom zijn we op zoek naar begeleiders met een zorgachtergrond die zo’n 24 tot 36 uur per week beschikbaar zijn. Zij vormen een vast, hecht zorgteam voor de bewoners.”

‘Inclusie’, betrokken worden bij de samenleving en de buurt, is een belangrijk onderdeel van dit project. Naast de 19 zorgappartementen, worden er daarom drie studentenkamers gerealiseerd in het pand. Zij delen gezamenlijk een woonkamer, keuken en badkamer. Van hen wordt er verwacht dat ze zo’n dertig uur per maand besteden aan de bewoners. “Denk bijvoorbeeld aan een avondje bios, een hapje mee eten of samen een uurtje shoppen in de stad”, zo legt Karen uit.

In een ander deel van het pand wordt een woning gerealiseerd voor een ‘Saar’, vernoemd naar Saartje uit de kinderserie Swiebertje. Deze ‘huismoeder’ of ‘huisvader’ is er als een bewoner zin heeft in een kopje thee, een gezellig gesprek of er even niet lekker bij zit. “We zijn op zoek naar iemand met het hart op de juiste plek. Een warm, gezellig persoon, eventueel met partner, die een eigen appartement in het complex krijgt met een eigen dakterras. Hij of zij treedt dus wel bij ons in dienst, maar is geen onderdeel van het begeleidings- of zorgteam.”

Meer informatie

Voor de kerst van dit jaar hopen Edo en Karen hun nieuwe, huiselijke pand in Utrecht te kunnen openen. Voor meer informatie over de mogelijkheden als bewoner, ouders van de bewoners, begeleider, ‘Saar’ en andere geïnteresseerden, kan er contact opgenomen worden via de website van D1907.nl. De twee initiatiefnemers vertellen je graag meer over de nieuwe zorginstelling en heten je van harte welkom in het pand aan de Alendorpstraat in Utrecht.