Pasar Malam weer terug in Utrecht – Oude traditie Spoorwegmuseum terug in andere gedaante

Leidsche Rijn – Eindelijk na vele jaren is het er dan toch van gekomen. De traditionele Pasar Malam, beter bekend als een exotisch Aziatisch markt en festival evenement met haar roots in Indonesië, is weer terug van weg geweest.

Modernere vorm

Jaren lang vond dit evenement vroeger haar thuishaven in het Spoorwegmuseum totdat daar het directie en management beleid veranderde en de subsidies stop gezet werden. Dat betekende toen het einde van een jarenlange traditie, die nu eindelijk weer een vervolg gaat krijgen, zij het wel in een ietwat andere modernere en meer dynamischere, aan het heden aangepaste eigentijdse stijl.

Tekst loopt door onder afbeelding

Pasar 2.0 festival

Met een nieuwe naam en concept, wordt Utrecht het komende weekend 8 en 9 oktober eindelijk weer verrijkt met een pasar malam event, al is er wel aardig aan de vorm en het concept gesleuteld. Zo bestaat het nog maar voor de helft uit een markt met kraampjes en voor de andere helft uit een leuk en heel gezellig horeca muziekplein met volop lekker eten en vrijwel non-stop live entertainment. Daaraan dankt dus nu ook ‘Pasar 2.0 festival’ haar nieuwe naam die de lading van een combinatie van zowel een markt als festival dekt.

Tekst loopt door onder afbeelding

Leidsche Rijn : nieuwe locatie

Er is nog steeds enige connectie met het Spoorwegmuseum, want het evenement vindt namelijk plaats op ‘Perron 9’ dat gebouwd is van de oude perronoverkapping van perron nummer 9 van het NS-station. Deze is in drie delen gezaagd en deze zijn aan elkaar gelast tot een overkapping die opgebouwd is op het Berlijnplein schuin tegenover het Pathé theater recht tegenover het NS- en busstation Leidsche Rijn.

Tekst loopt door onder afbeelding

Goed eten en drinken

Komend weekend hoef je niet te koken want je kan er op het gezellige plein namelijk volop genieten van sushi, saté, diverse burgers, Thaise en Indonesische snacks en maaltijden, pokebowls, noodles, wafels, mediterrane salades, Bubble tea, slusj puppie, exotisch ijs, cocktails en mocktails een lekker wijntje of biertje en nog veel meer.

Tekst loopt door onder afbeelding

Non stop live entertainment

Twee dagen lang is er breed en allround live entertainment aanwezig. De beide dagen is zanger/entertainer Gordon Smith de gastheer. Op zaterdag treden de orkesten Hot News en Bintang Bali Rockers op en zal ook Bobby Matulessy twee gastoptredens verzorgen. Het live entertainment op zondag wordt verzorgd door de orkesten IVY en Alex & friends.

Tekst loopt door onder afbeelding

Leuke kraampjes

Natuurlijk zijn er op de pasar (markt in de Maleise/Indonesische taal) ook weer een aantal bijzonder leuke kraampjes met een divers aanbod aan leuke waren te vinden, waaronder art & handycrafts, wierook, batik, speelgoed, kleding, sieraden, woondecoratie, kruiden & specerijen en vele gadgets en andere wereldse producten.

Tekst loopt door onder afbeelding

Entree en openingstijden

Het Pasar 2.0 festival is op zaterdag 8 en zondag 9 oktober beide dagen geopend van 12:00 tot 20:00 uur. De entree is voor kinderen tot 12 jaar gratis. Vanaf 12 jaar kost een kaartje slechts € 4,00 in de online voorverkoop via https://pasar20festival.nl. Aan de deur bij de kassa aan de ingang betaal je € 6,50.