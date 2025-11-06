Prachtig project blaast de Faustdreef nieuw leven in

UTRECHT – Aan de Faustdreef in Overvecht is de verandering goed zichtbaar. De markante flats uit de jaren zestig, maken een voorzichtige maar veelbelovende comeback. Dankzij een nieuwe eigenaar en een actieve Vereniging van Eigenaren (VvE) is het complex bezig aan een ware metamorfose. De buitenschilderwerkzaamheden en betonrenovatie worden door de nieuwe eigenaren in de komende kwartalen compleet aangepakt. Daarnaast krijgen starters en jonge gezinnen weer een kans op de Utrechtse woningmark met de mogelijkheid om casco of volledig gerenoveerde appartementen te kopen in een gebouw met een actieve VvE, MJOP en relatief lage servicekosten.

“Het is echt een uniek project geworden, waar vraagprijs direct ook de koopprijs is,” zegt Marc van Olderen van Burgersdijk Makelaars. “De Faustdreef is een opkomende wijk, centraal in Utrecht, goed bereikbaar, en met ruimte om te wonen. De eigenaar heeft hier met visie geïnvesteerd in verbetering dat zie je terug in de kwaliteit van de woningen en in de buitengevel van het complex.”

Van verouderd complex naar frisse start

De gebouwen aan de Faustdreef kenden een lange periode van stilstand. Het onderhoud bleef lange tijd beperkt tot het hoogstnodige, waardoor het geheel een verouderde indruk maakte. De nieuwe eigenaar besloot dat het tijd was voor actie en begon samen met de VvE-beheerder aan een planmatige aanpak.

“De buitenzijde krijgt nieuw schilderwerk en het gebouw wordt stap voor stap opgefrist,” vertelt Marc Jan Derksen van Burgersdijk Makelaars. “We doen dat nuchter, met oog voor kwaliteit, maar zonder het karakter van de Faustdreef te verliezen. Het resultaat is een nette, solide woonomgeving die weer perspectief biedt.”

Casco of instapklaar – aan de koper de keuze

De appartementen aan de Faustdreef variëren in grootte en afwerking. Sommige woningen worden casco verkocht, waardoor kopers zelf hun inrichting en stijl kunnen bepalen. Andere appartementen zijn volledig gerenoveerd, voorzien van een moderne keuken, badkamer en strak afgewerkte vloeren en wanden.

Alle appartementen beschikken over een woonoppervlaktes van circa 52m² of 82 m², een lichte woonkamer met zonnig balkon, meerdere slaapkamers en gunstig energielabel B.

De lage servicekosten maken het wonen hier extra aantrekkelijk.

“Dat maakt dit project uniek,” legt Marc Van Olderen uit. “Je kunt kiezen: óf zelf afwerken naar eigen smaak, óf direct verhuizen in een kant-en-klaar appartement. Beide opties zijn betaalbaar en geven starters een eerlijke kans op de woningmarkt.”

Overvecht: centraal en in ontwikkeling

De Faustdreef ligt in het hart van Utrecht-Overvecht, een wijk die de laatste jaren langzaam in beweging komt. Waar de wijk ooit vooral praktisch was ingericht, krijgt het gebied nu meer aandacht voor groen, veiligheid en leefbaarheid.

“Overvecht heeft lang een wat eenzijdig imago gehad,” zegt Derksen. “Maar als je kijkt naar de ligging, de ruimte en de voorzieningen, is het een ontzettend praktische plek om te wonen. Station Utrecht Overvecht ligt om de hoek, en met de fiets ben je in tien minuten in het centrum.”

De makelaars zien dat steeds meer jonge kopers de wijk herontdekken. “Voor veel mensen is dit een ideale stap: een ruim appartement, centraal gelegen, met actieve VvE, MJOP en lage servicekosten,” vult Marc Van Olderen aan.

Transparant en betaalbaar

De appartementen aan de Faustdreef worden verkocht voor een vaste koopprijs zonder biedingen of ingewikkelde onderhandelingen.

“We willen het helder houden,” benadrukt Marc Jan Derksen. “Wat u ziet, is wat u krijgt. Geen overbiedingen, geen verrassingen. Gewoon een goed appartement voor de gevraagde koopsom.”

