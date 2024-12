Stadsschouwburg Utrecht tijdens de kerstvakantie

Tijdens de kerstvakantie verandert Stadsschouwburg Utrecht in een magisch paradijs, speciaal voor kinderen!

Met betoverende voorstellingen als ‘De NEEhoorn’ – een brutale musical voor de hele familie – en andere prachtige kinderproducties, belooft het een feest te worden voor alle leeftijden.

De NEEhoorn 7+ | Bos Theaterproducties | 21 t/m 26 dec

Dompel je onder in de betoverende wereld van de NEEhoorn, de WATbeer, de KUS-m’n-KONT-hond en de WELLES-prinses. ‘De NEEhoorn’ is een ondeugende familiemusical, gebaseerd op het populaire gelijknamige kinderboek. Iedereen voelt zich weleens niet op z’n plek, maar waar ga je heen als je je zelfs in het paradijs niet thuis voelt? De NEEhoorn en zijn vrienden nemen je mee op hun reis naar het mysterieuze NERGENS. De musical zit vol humor en herkenbare momenten voor jong en oud.

Ook in de foyers valt er van alles te beleven. Dompel je onder in de kleurrijke wereld van de NEEhoorn, doe een dansje of neem een duik in het bubbelende zeepbellenbad. Kruip in de huid van je favoriete dier uit het boek (WAT? NEE!) en ga op zoek naar Nergens. Ook kun je een expositie bekijken met werk van Nimeto-studenten. Allemaal geïnspireerd op het verhaal van de NEEhoorn.

Toen mijn vader de nacht in vloog 6+ | Studio Figur | 23 dec

We gaan op zoek naar de vader van Nour, die achter is gebleven in Syrië toen Nour samen met haar moeder vluchtte naar een ‘veiligere’ plek. Terwijl de maanden verstrijken, verandert Nours hoop steeds meer in wanhoop. Dan verschijnt er ineens een gek figuur die haar kan helpen bij wat ze het liefst wil: vluchten uit het AZC en op zoek gaan naar haar vader. “Baba, ik kom eraan!”

Deze poëtische en spannende figurentheatervoorstelling gaat over de zoektocht naar vrijheid en het intense verlangen naar hereniging met familie.

Eitje 3+ | Grote Mensen | 5 jan

Een actiefilm, maar dan in het echt. Met één van de saaiste actiefiguren ooit: een eitje. Niemand mag aan het eitje komen en daarom wordt het bewaakt door twee oersaaie beveiligers in een museum. Maar wanneer het zo saai wordt dat je bijna in slaap valt, kom je in een achtervolging terecht.

Grote Mensen maakt theater voor kleine mensen. ‘Eitje’ is geschikt voor iedereen vanaf 3 jaar, ook voor oudere kinderen én volwassenen valt er veel plezier aan te beleven.

Voor meer informatie en tickets, ga naar ssbu.nl.