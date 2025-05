Vier ’25 Jaar Groene Groei’ op landgoed Haarzuilens

Op landgoed Haarzuilens werkt Natuurmonumenten, samen met ruim 250 vrijwilligers en namens duizenden leden, dit jaar 25 jaar aan een natuurrijker Nederland. Van 12 tot en met 18 mei kun je dit jubileum komen vieren met leuke natuuractiviteiten voor jong en oud op het landgoed – in de omgeving van Utrecht en vlakbij Kasteel de Haar. Vooraf aanmelden wordt aanbevolen.

Programma voor jong én oud

Iedereen uit omgeving Utrecht die van natuur houdt en hierover meer wil leren, kan van maandag 12 mei t/m zondag 18 mei terecht op landgoed Haarzuilens. Dan organiseert Natuurmonumenten de themaweek ‘25 jaar Groene Groei’ met verschillende natuuractiviteiten.

Zo kunnen natuurliefhebbers soorten tellen tijdens de 1000-soortendag, fietsen gezinnen tijdens de leerzame OERRR speurfietstocht langs onontdekte plekjes en mogen basisschoolklassen en BSO’s gratis buitenspelen in de OERRR speelnatuur.

Bekijk hier het programma.

25 jaar ‘Groene Groei’ in beeld

Sinds 2000 beheert Natuurmonumenten Landgoed Haarzuilens rondom kasteel de Haar en de kasteeltuin. De afgelopen jaren is de biodiversiteit van de natuur sterk verbeterd. Zo zijn er 70.000 jonge bomen aangeplant, nu ook wel bekend als Parkbos de Haar. Ook vind je er een moestuin en voedselbos waar je zelf eetbare planten en groenten kunt oogsten én kan je heerlijk picknicken in de recent vernieuwde Boomgaard de Boswachter.

“Je ziet nu veel verschillende landschappen, zoals akkers, graslanden, poelen en boomgaarden”, zegt Stéphanie Ijff, boswachter ecologie op landgoed Haarzuilens. “Uit tellingen blijkt dat het aantal planten, insecten en vogels blijft groeien. Ook zijn er meer zeldzame en bijzondere planten, zoals orchideeën. Eind 2025 tellen we opnieuw om te zien hoe we er dan voor staan!”

Hoe ziet de toekomst eruit?



Over 25 jaar is Landgoed Haarzuilens een voorbeeld van hoe recreatie en natuurbehoud hand in hand kunnen gaan. Het zoemen van bijen is overal te horen, de sloot zit vol waterplanten en je kunt er genieten van prachtige ijsvogels, libellen, vlinders en orchideeën. Ook is er ruimte voor allerlei natuur- en educatieprojecten en kwaliteitsproducten koop je er rechtstreeks van de boer. Zo blijft het landgoed een levendige en duurzame plek voor natuur en de gemeenschap. Samen met vrijwilligers zetten we ons in om deze groene oase te versterken en behouden.

Ontdek het landgoed in je eigen tijd



Kun je niet bij de themaweek zijn, maar ben je wel benieuwd naar landgoed Haarzuilens? Kom gerust zelf een keertje langs! Er zijn wandel- en fietsroutes door het gebied, een speelnatuur en Waterbeleefpad ‘t Natte Laand voor kinderen én verschillende excursies en activiteiten.

Praktische informatie:



Waar: Thematerweg 10c, Haarzuilens

Wanneer: Maandag 12 t/m zondag 18 mei

Bekijk de website voor meer informatie: ’25 jaar Groene Groei’