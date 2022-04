Voorbereidingen voor een veilige Koningsdag Utrecht: ‘Maak er een feest van, maar hou het gezellig’

Volgende week is het eindelijk zover: dan kleurt heel Utrecht weer oranje om te vieren dat onze koning zijn 55e verjaardag viert. Of je nou van plan bent om flink door het geluid te gaan op een van de vele feestjes in de stad, of juist rustig met een kleedje op de vrijmarkt wil gaan zitten: je zult ongetwijfeld blij zijn dat het evenement eindelijk weer zonder al te veel beperkingen door kan gaan, na twee magere edities vanwege de coronapandemie. Maar waar we vaak niet bij stilstaan, is dat er best wel wat werk zit in het organiseren van zo’n Koningsdag en -nacht in Utrecht. Want hoe zorgen de verschillende partijen er bijvoorbeeld voor dat zo’n feestdag veilig kan verlopen?

Wie aan veiligheid denkt, denkt misschien in eerste instantie aan de politie. Zij hebben inderdaad een grote verantwoordelijkheid op een dag als Koningsdag, om ervoor te zorgen dat eventuele incidenten zo snel mogelijk in de kiem gesmoord worden. Maar ook de gemeente Utrecht heeft een belangrijke rol, met name in de voorbereiding op het hele evenement, waar jaarlijks zo’n honderdduizend bezoekers op af komen. ‘’De gemeente is goed voorbereid op de aanwezigheid van veel bezoekers in de stad, tijdens zowel Koningsnacht als Koningsdag’’, vertelt Marten Grupstra, woordvoerder van de gemeente Utrecht.

‘’We zetten in op crowdmanagement. Maatregelen die in het verleden effect hadden, worden ook deze editie weer ingezet.’’ Daarbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het plaatsen van kleedjes aan één zijde in drukke straten, zoals de Weerdsingel Oostzijde, Bemuurde Weerd Oostzijde en Van Asch van Wijckskade. ‘’Maar ook het instellen van eenrichtingsverkeer voor wandelend publiek in verschillende straten in het vrijmarktgebied, cameratoezicht, tekstkarren om met het publiek te communiceren en het verwijderen van obstakels in de openbare ruimte’’, vervolgt Grupstra.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Scenario’s

Waar de gemeente de regie heeft om Koningsdag in goede banen te leiden, zorgt ook de politie dat er sprake is van een goede voorbereiding. ‘’Koningsdag en de vrijmarkt trekken altijd veel bezoekers. Daarom is een belangrijk aspect van de politie crowd controle, dus voorkomen dat grote mensenmassa’s zich ophopen’’, aldus Wim Hoonhout, woordvoerder van politie Midden-Nederland. Dat doet de politie in nauwe samenwerking met onder andere de gemeentelijke handhaving. ‘’We doen bijvoorbeeld beroep op publiek en inwoners van Utrecht om brugdekken vrij te houden. Daar is de vrijmarkt niet toegestaan, omdat dat leidt tot een te grote versmalling van werkruimte voor hulpdiensten.’’

‘Al dat soort scenario’s maken onderdeel uit van de voorbereiding’

De politie houdt rekening met alle scenario’s rondom Koningsdag. Dat kan dus ook een terroristische aanslag of een incident zoals op Koningsdag 2009 in Apeldoorn zijn, waarbij een man met zijn auto op een mensenmenigte inreed, met meerdere doden tot gevolg. ‘’Al dat soort scenario’s maken onderdeel uit van de voorbereiding op een evenement als Koningsdag. Dat is nu niet anders, maar op dit moment hebben we geen concrete signalen dat ons zoiets te wachten staat’’, stelt Hoonhout gerust.

Bijsturen

Niet alleen de voorbereiding op Koningsdag is belangrijk, ook op de dag zelf doen de gemeente en de verschillende hulpdiensten er alles aan om het feest in goede -en vooral veilige- banen te leiden. Zo geeft de gemeente aan dat het de drukte in de stad nauwlettend in de gaten zal houden. ‘’Zodat we kunnen bijsturen waar nodig’’, legt Grupstra uit. Als dat nodig is, kan dat bijsturen bijvoorbeeld gedaan worden door boa’s. ‘’Maar we kunnen ook richting bezoekers communiceren via tekstkarren die op verschillende plekken in de stad zullen staan.’’

Tekst gaat verder onder afbeelding

Vorig jaar nog moest de gemeente vanwege de toen nog geldende coronamaatregelen noodgedwongen ingrijpen tijdens Koningsdag. Zo werd mensen opgeroepen om niet meer naar de stad te komen en moesten bezoekers in de namiddag onder andere de Ganzenmarkt, ‘t Wed en Park Lepelenburg verlaten omdat het er te druk werd. Dat werd gedaan door boa’s, met hulp van de politie als dat nodig was. ‘’Vier Koningsdag thuis!’’, riep de gemeente alle bezoekers op.

Vlam in de pan

Dit jaar is dat wel anders. Met z’n allen leven we toe naar een ‘coronaloze’ editie van Koningsdag, waarbij we ons natuurlijk wel netjes aan de regels moeten houden. De politie en gemeente zijn er om die regels te handhaven en alles veilig te laten verlopen. Maar wat nou als je poffertjes staat te verkopen op de vrijmarkt en de vlam slaat ineens in de pan (letterlijk), met een hoop paniek en vuur tot gevolg? Dan is daar de brandweer. Ook zij bereiden zich voor op een Koningsdag volgens het ‘oude normaal’, maar eigenlijk zonder extra maatregelen te treffen.

‘We houden wel rekening met extra drukte in de grotere steden’

‘’Wij staan op Koningsdag op dezelfde wijze paraat als iedere andere dag. Er worden geen extra mensen ingeroosterd’’, vertelt Tom Vinke van de Veiligheidsregio Utrecht, waar onder andere de brandweer en 112-meldkamer deel van uitmaken. ‘’Maar we houden wel rekening met extra drukte in de grotere steden. Daarnaast adviseren we de betreffende gemeenten vooraf en tijdens Koningsdag over de hulpverlening en zorgcontinuïteit.’’

De afgelopen edities hebben ons geleerd dat Koningsdag in Utrecht vaak rustig verloopt, zonder dat de brandweer vaak uit moest rukken en zonder veel andere grote incidenten. ‘’Als je het afzet tegen het aantal bezoekers dat op zo’n dag afkomt, is het aantal incidenten eigenlijk te verwaarlozen’’, zegt Wim Hoonhout. ‘’Er gebeurt altijd wel wat, maar dat mag gezien het aantal mensen niet als afwijkend worden beschouwd.’’

De gemeente, politie en Veiligheidsregio Utrecht doen er alles aan om daar ook dit jaar weer voor te zorgen. Zodat iedereen in alle veiligheid bijzondere vondsten kan doen op de vrijmarkt, een spontaan feestje op straat kan vieren of lekker kan dansen en springen op het BEAT-RIX Festival op het Janskerkhof. ‘’Ik zou vooral willen zeggen: maak er een feest van’’, besluit Hoonhout. ‘’Maar hou het wel gezellig!’’

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door het Utrechts Oranje Comité